Chiny: Hongkong ma nowego zwierzchnika znanego z prześladowania chrześcijan

Chiny mianowały twardogłowego, znanego z usuwania krzyży z kościołów we wschodniej prowincji Zhejiang, by pokierował biurem nadzorującym sprawy Hongkongu, co może wzbudzać obawy wśród prodemokratycznych protestujących i mieszkańców tego w połowie autonomicznego miasta.

Reuters poinformował, że zgodnie z oświadczeniem ministerstwa ds. zasobów ludzkich Chin, Xia Baolong, wiceprzewodniczący Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (LPKKC) – w latach 2003-2007 bliski współpracownik chińskiego premiera Xi Jinping, ówczesnego sekretarza Komitetu Komunistycznej Partii Chin w prowincji Zhejiang – obejmie stanowisko dyrektora biura ds. Hongkongu i Makau.

LPKKC faktycznie funkcjonuje jako wyższa izba doradcza. Baolong ma zastąpić Zhanga Xiaominga, który zostaje wicedyrektorem biura ds. Hongkongu i Makau.

Gdy Xia został sekretarzem Komitetu KPCh w prowincji Zhejiang, nadzorował kampanię niszczenia krzyży na znajdujących się na jej obszarze kościołach. Funkcję partyjnego zwierzchnika prowincji otrzymał po tym, gdy Xi Jinping został najwyższym przywódcą kraju.

W 2015 roku, Xia osobiście prowadził kampanię przeciwko wolności religijnej w Zhejiang, podczas której w całej prowincji usunięto z dachów kościołów ponad tysiąc krzyży i kompletnie poniszczono budynki kościelne, o czym wspomina „South China Morning Post”.

„The Post” przytacza wypowiedź Wena Kejiana, niezależnego analityka politycznego z Hangzhou, który twierdzi, że wielu było niezadowolonych z obecności Xia w Zhejiang – łącznie z urzędnikami rządowymi – z powodu jego surowego traktowania chrześcijańskich kościołów i nietolerowania sprzeciwu. „Wielu ludzi świętowało, gdy trzy lata temu [Xia] opuścił Zhejiang” – powiedział Kejian.

Pastor z Zhejiang, którego nazwisko utajniono ze względów bezpieczeństwa, w rozmowie z amerykańską organizacją International Christian Concern powiedział: „Ta zmiana [z Zhanga na Xia] nie jest dobrą sytuacją. Możliwe, że Xia będzie gnębił kościoły w Hongkongu”.

Hongkong, była kolonia brytyjska, od ponad siedmiu miesięcy jest areną protestów prowadzonych przez studentów szkół wyższych i innych grup przeciwko rosnącej ingerencji i wpływowi Chin.

„Xi po raz pierwszy ma teraz na miejscu swoich protegowanych nad Hongkongiem” – powiedział Jean-Pierre Cabestan, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Baptystycznym w Hongkongu. „Choć Hongkong może przez to zyskać ‚twarz’, z pewnością znajdzie się pod większą presją polityczną”.

Cabestan dodał: „Xia nie jest umiarkowany i okazał się już gorliwym sługą Xi Jinpinga. Możemy się spodziewać, że nadal tak będzie”.

W zeszłym miesiącu, Pekin mianował Luo Huininga, aktywistę Partii Komunistycznej i kolejnego bliskiego współpracownika Xi, na stanowisko szefa chińskiego biura łącznikowego w Hongkongu.

„Przetasowania w tym interesującym momencie mogą wskazywać na głęboki brak zaufania Xi Jinpinga wobec byłej frakcji zajmującej się sprawami Hongkongu” – powiedział Sonny Lo, komentator akademicki i polityczny z Hongkongu, zacytowany przez magazyn „Time”. „Jest jasne, że Xi Jinping chce mieć wyraźną kontrolę nad sytuacją w Hongkongu – to kwestia zasadnicza. Prawdopodobnie zobaczymy pewne dopasowania chińskiej polityki do Hongkongu”.

Gdy w 2018 roku Xia został wybrany na wiceprzewodniczącego i sekretarza generalnego Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin, profesor Ying Fuk-tsang, dyrektor szkoły teologicznej Chung Chi College na Chińskim Uniwersytecie w Hongkongu, w rozmowie z CBN News powiedział: „Choć stanowisko Xia nie będzie mieć obecnie bezpośredniego wpływu na politykę religijną, LPKKC jako instytucja zjednoczonego frontu jest rządzona przez kogoś, kto jest wrogo nastawiony do chrześcijaństwa. Uznanie tego za przeszkodę jest nie do uniknięcia”.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: The Christian Post