Chiny: Ewangelizacja wśród Koreańczyków z Północy

„Hoon” jest jedną w wielu Koreanek z Północy, które pracują w Chinach. W ciągu ostatnich kilku miesięcy miała okazję uczyć się o Jezusie od chińskiego misjonarza o imieniu „Lee”. Według niego jest ona bardzo otwarta na ewangelię, studiuje ofiarowaną jej Biblię audio, jednak kontakt z nią może wkrótce się urwać.

Z jednej strony,

bowiem, chińskie władze różnymi sposobami utrudniają niesienie pomocy północnokoreańskim imigrantom. Jeden z przyjaciół „Lee”, który jest pastorem, był niedawno przesłuchiwany w związku z tym przez policję. Ponadto w minionym roku wydalono z Chin setki południowokoreańskich chrześcijan, którzy prowadzili działalność charytatywną wśród swoich rodaków z Północy. Musieli oni zostawić bez opieki kościoły i społeczności, w których służyli.

Z drugiej strony

władze Chin rozważają anulowanie Koreańczykom z Północy wiz pracowniczych w związku z próbami nuklearnymi prowadzonymi przez władze ich kraju. Imigranci nie mają zatem pewności, czy będą mogli nadal zostać w Chinach.

Módlmy się, by Hoon i inni jej rodacy przebywający w Chinach nadal mieli sposobność słuchać ewangelii. Módlmy się też, by Hoon mogła nawrócić się do Jezusa dzięki słuchaniu Jego Słowa.

Źródło: iCommitToPray, World Watch Monitor

za Głos Prześladowanych Chrześcijan