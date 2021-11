Chiny: Ewangelista aresztowany i zwolniony szósty raz w tym roku

Z powodu swojej pracy ewangelizacyjnej Chen Wensheng zyskał opinię „wojownika Ewangelii”. Gdy ten były narkoman uwierzył w Jezusa Chrystusa, żarliwie zapragnął szerzyć wspaniałą wiadomość o cudownej wolności, jakiej doświadczył. Naśladując przykład biblijnych uczniów, jeździł po miastach, głosząc Ewangelię i trzymając krzyż z hasłami: „Chwalebny Zbawiciel”, „Nawracajcie się”, „Wierzcie” i „Zbawiony”.

„Teraz znowu mogę iść i głosić Ewangelię” – Chwała Bogu!

W wyniku swoich jawnych działań Chen stał się dobrze znany funkcjonariuszom Komunistycznej Partii Chin. W czerwcu agent służby bezpieczeństwa przesłuchiwał go w sprawie głoszenia Ewangelii ponad tysiącu ludziom. Pokazał mu też raport zagranicznej organizacji na temat jego pracy ewangelizacyjnej. Żądał od Chena podania nazwisk współpracowników. W odpowiedzi Chen zacytował słowa z Ewangelii Łukasza (21,15): „Ja (Pan) bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy”.

W 2021 roku Chen był do tej pory zatrzymywany sześć razy. 26 września funkcjonariusze zabrali go na komisariat policji, by nie mógł uczestniczyć w niedzielnym nabożeństwie. Liczyli, że zrezygnuje z głoszenia Ewangelii, ale zamiast tego Chen podzielił się nią z nimi. W efekcie zatrzymano go na 15 dni.

Po zwolnieniu 11 października opublikował w mediach społecznościowych następującą wiadomość: „Alleluja! Dziękuję Ci Boże za Twoją łaskę i obecność. Dziękuję przyjaciele za wasze modlitwy. (…) Teraz znowu mogę iść i głosić Ewangelię”.

Chwalmy Boga za oddaną służbę Chena i za jego serce pełne współczucia dla duchowo zgubionych. Módlmy się za niego, gdy ryzykuje swoim życiem i wolnością, by docierać do innych z Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie. Dziękując Panu za kolejne zwolnienie Chena, módlmy się też, by jego pełna zapału służba i owoc Ducha Świętego w jego życiu (Gal. 5,22-23) nadal były dla ludzi mocnym świadectwem Bożej mocy przemieniającej życie.

Źródło: ChinaAid

