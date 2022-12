Chiny: Dalsze aresztowania członków kościoła Linfen

19 sierpnia policja dokonała nalotu na obóz rodzinny kościoła domowego Linfen Covenant, aresztując dwóch nauczycieli. Od czasu aresztowania władze wywierały silny nacisk na członków kościoła, by potwierdzili zarzuty „oszustwa” przeciwko nim. Wierni byli też naciskani, by zadeklarowali, że więcej nie przyjdą do kościoła. Większość odmówiła, ale po intensywnych namowach ze strony kolegów z pracy i krewnych, niektórzy zostali zmuszeni do podpisania oświadczenia stwierdzającego, że stali się „ofiarami” rzekomego oszustwa.

28 października doniesiono o zatrzymaniu pracownicy kościoła Wu Tingting, też pod zarzutem oszustwa. Jej rodzina nie otrzymała od władz żadnego zawiadomienia o aresztowaniu.

Zniknął bez żadnej informacji

1 listopada Wang Qiang, inny członek personelu kościoła, zniknął bez żadnej informacji. Po nieskutecznych poszukiwaniach, rodzina Wanga skontaktowała się z Biurem Bezpieczeństwa Publicznego, ale nie dostała jasnej odpowiedzi odnośnie do miejsca jego przebywania. W końcu jego żona Wen Huijuan, która jest w siódmym miesiącu ciąży i zajmuje się w domu małym dzieckiem, następnego dnia popołudniu została powiadomiona, że mąż jest umieszczony pod „nadzorem mieszkalnym w wyznaczonej lokalizacji” pod zarzutem oszustwa.

Pamiętajmy w modlitwie o czterech wspomnianych pracownikach kościoła, którzy są obecnie zatrzymani, a także o ich rodzinach i przyjaciołach ze zboru. Módlmy się, by Pan usłużył każdemu z tych nękanych chrześcijan, napełniając ich swoim pokojem i siłą, jakich potrzebują, by przetrwać obecny czas próby i niepewności. Pamiętajmy też o tych, których zmuszono do zgodzenia się z oskarżeniami wobec ich braci z kościoła, prosząc Pana, by dał im mądrość i zachętę, gdy starają się wytrwać w wierze i czcić Go przez robienie tego, co słuszne w obliczu wywieranej przez rząd presji.

Źródło: ChinaAid

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

