Chiny: „Cyfrowe oblicze” prześladowań – społeczeństwo pod nadzorem

W wielu krajach azjatyckich, zwłaszcza w Chinach, gwałtownie wzrasta wykorzystanie technologii nadzoru cyfrowego. Nowe formy inwigilacji, którym poddawani są chrześcijanie, uniemożliwiają im wypełnianie praktyk religijnych. Open Doors zebrało przykłady takich działań i zbadało ich wpływ na życie prześladowanych chrześcijan.

Nadzór i zastraszanie przy użyciu coraz bardziej wyrafinowanych środków

Grupa chrześcijan korzystała z platformy wideo, aby uczestniczyć w nabożeństwie przez Internet. Dzień później część z nich została wyprowadzona z domów w kajdankach – tak było w ostatnią Wielkanoc w Chinach. Jedynym powodem ich aresztowania było to, że brali udział w internetowym nabożeństwie.

„Prześladowania zmieniają formę z bezpośrednich ataków fizycznych na bardziej podstępne, bo odbywające się wewnątrz i za pomocą sieci internetowej” – mówi Jan Vermeer, dyrektor ds. komunikacji Open Doors w Azji. W ostatnich latach prześladowania weszły na inny poziom.

Określamy ja mianem „prześladowań 2.0”. „Bicie, więzienie i ataki tłumów nadal się zdarzają, ale teraz w coraz większej liczbie krajów azjatyckich obserwujemy zastraszanie w sieci, zniesławianie i inwigilację. Aby zastraszyć chrześcijanina, prześladowcy uciekali się do siły fizycznej. Dziś mają do dyspozycji bardziej wyrafinowane środki do monitorowania i zastraszania mniejszości religijnych”.

Pandemia Covid 19 dała silny impuls do ekspansji rządowych technologii inwigilacyjnych. Ale już wcześniej kościoły stały w obliczu ogromnych wyzwań, jak wyjaśnia Sonya* z Azji Środkowej:

„Często policja dowiaduje się o czasie i miejscu potajemnie organizowanych spotkań poprzez podsłuchy. Przeprowadzają naloty i aresztują chrześcijan. Zdarza się to bardzo często. W wyniku podsłuchu pewien pastor z Azji Środkowej został wezwany przez służby bezpieczeństwa i zagrożono mu deportacją z kraju. Nie mogę wymienić nazwisk ani krajów ze względów bezpieczeństwa, ale zdarza się to bardzo często”.

Chrześcijanie pod internetowym pręgierzem

Podczas gdy agencje państwowe wywierają presję na chrześcijan poprzez inwigilację i ukierunkowane blokowanie treści chrześcijańskich, propagandyści wrodzy chrześcijanom wykorzystują media społecznościowe do wywierania na nich presji poprzez dezinformację, podżeganie do przemocy i nawoływanie do nienawiści wobec chrześcijan, przy czym szczególnym celem ataków są pastorzy i przywódcy kościelni.

W styczniu katolicka agencja informacyjna UCAN doniosła o rozprzestrzenianiu się w Chinach pogłosek, jakoby działalność religijna chrześcijan była przyczyną rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Caleb*, również z Chin, opowiedział nam inną historię: „Obudziłem się pewnego ranka i zobaczyłem, że wszyscy znajomi opuścili grupy na portalach społecznościowych. Zacząłem dopytywać, dlaczego tak się stało i dowiedziałem się, że krążyły pogłoski, że rząd zamierza rozprawić się z członkami tych grup, więc wielu ludzi na wszelki wypadek je opuściło. Jednak potem nic się nie wydarzyło”.

Incydent ten ilustruje powszechne niebezpieczeństwo, które autor Klaus Schwab podsumowuje w następujących słowach: „Ci, którzy wiedzą, że są pod nadzorem, zachowują się bardziej konformistycznie i ulegle”.

„My po prostu działaliśmy dalej”

Pastor Huang z Wuhan mówi, że w szczytowym okresie pandemii władze wyraźnie zakazały organizowania spotkań i nauczania biblijnego online.

„Ale tak naprawdę nie egzekwowali tego i nie zamknęli naszej strony internetowej, więc po prostu działaliśmy dalej. Próbowali nas ograniczać na różne sposoby […]. Zabronili nam prowadzenia nabożeństw internetowych i spotkań modlitewnych, ale oczywiście dalej robiliśmy swoje”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Chiny zajmują 17 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Chinach:

Dziękuj za liczne działania wielu chińskich chrześcijan, którzy nie dają się zastraszyć groźbie wszechobecnej inwigilacji.

Módl się za wszystkie wspólnoty i osoby, które ze względu na prześladowania nie mogą aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła.

Módl się, aby Jezus obdarzył mądrością i pomysłowością chrześcijan w Chinach i innych krajach Azji, aby potrafili żyć zgodnie z wiarą i dzielić się Ewangelią pomimo zwiększonej kontroli państwa.

Módl się również za wszystkie osoby kontaktowe i pracowników Open Doors, którzy muszą znaleźć nowe sposoby służenia prześladowanym chrześcijanom w obliczu nowych form prześladowań.

za Open Doors

