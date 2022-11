Chiny: Chrześcijańskim placówkom edukacyjnym grozi zamknięcie

Od kilku miesięcy władze dokonują nalotów na chrześcijańskie szkoły w Wenzhou w prowincji Zheijang i zamykają je, twierdząc, że działają nielegalnie.

8 sierpnia ofiarą takich nalotów padły Wenzhou Bowen Bible School i Wenzhou Bible School. Stało się to po oficjalnym piśmie, które przekazano obydwu seminariom trzy dni wcześniej, w którym stwierdzono, że szkoły organizują wydarzenia bez zgody rządu i nie zarejestrowały swojej działalności.

20 września funkcjonariusze departamentu bezpieczeństwa i biuro ds. religijnych dokonali nalotu na seminarium Kannan, które również znajduje się w Wenzhou. Zniszczyli oni całe wyposażenie budynku kościoła, w którym prowadzono lekcje, i aresztowali pastora Huanga Jianle i trzech nauczycieli. Wszystkim studentom polecono opuścić budynek i wrócić do domu.

W innej sprawie, chrześcijanin Ji Chungang został oskarżony o organizację bez zezwolenia szkolenia religijnego w dniu 28 czerwca. 13 września Miejskie Biuro ds. Etnicznych i Religijnych w Dali ukarało go grzywną w wysokości 150 tysięcy juanów (około 10 000 polskich złotych). Ji dostał 60 dni na złożenie podania o ponowne rozpatrzenie lub wniesienie sprawy do sądu.

Aresztowania, groźby, wyroki więzienia, kary pieniężne

Poza aresztowaniem, groźbami i wyrokami więzienia, kary pieniężne to często jeden z największych ciężarów nakładanych przez chiński rząd w ramach prześladowania mniejszości religijnych.

Módlmy się o mądrość dla osób zaangażowanych w opisane sytuacje. Prośmy Pana, by zapewnił prowadzenie i dał wnikliwość chrześcijańskim liderom seminariów i kościołów, którzy starają się umacniać i wyposażać wierzących przez biblijne szkolenia. Módlmy się, by chrześcijanie w całych Chinach otrzymywali od Boga zachętę i odświeżenie, by nadal byli odważni i niezachwiani w swojej wierze, mimo ciągłej opresji ze strony rządu.

Opracowanie: Głos Prześladowanych Chrześcijan. Źródła: VOM Canada, ChinaAid

