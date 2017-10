Chiny: Chrześcijańska szkoła zdelegalizowana za „pranie mózgu”

Władze prowincji Henan w środkowych Chinach zamknęły prowadzoną przez chrześcijan prywatną szkołę, w której uczono dzieci zasad moralnych. W uzasadnieniu podano, że religijny profil szkoły oznacza poddawanie uczniów „praniu mózgu”.

14 września funkcjonariusze służby bezpieczeństwa wtargnęli do domu pani Zhu, w którym odbywały się zajęcia domowej szkoły, prowadzącej lekcje teologii dla dzieci. Skonfiskowali oni podręczniki, komputer oraz inne przedmioty należące do spotykającego się w tym domu kościoła. Nalot na szkołę nastąpił wskutek anonimowego donosu.

Tego typu zakazy nauczania dzieci religii są w Chinach powszechne,

pomimo gwarancji, jaką daje chińska konstytucja, że wszyscy obywatele mają prawo do wolności wyznania. Choć groźby ze strony władz państwowych są poważne, wielu chińskich wierzących nie rezygnuje z zabierania swoich dzieci do kościoła oraz posyłania ich na inne chrześcijańskie zajęcia. W związku z tym rząd wprowadził we wrześniu kolejne restrykcje, by wzmocnić zakaz uczestnictwa dzieci w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Niech Bóg uhonoruje wierność pani Zhu, a także wysiłki rodziców, którzy chcą wychowywać swoje dzieci zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa. Módlmy się, by ci wierzący nie zniechęcili się z powodu surowych rozporządzeń, ale byli raczej jeszcze bardziej zmotywowani, by przy każdej okazji uczyć swoje dzieci Słowa Bożego. Prośmy też Boga, by odmienił serca rządzących Chinami, by poruszyło ich potężne świadectwo chińskich chrześcijan.

Źródło: ChinaAid

za Głos Prześladowanych Chrześcijan