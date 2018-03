Chiny: Chrześcijanka zatrzymana po próbie głoszenia ewangelii Xi Jinpingowi

15 marca Zhou Jinxia, która przyjechała do Pekinu z Dalian, stanęła przed frontową bramą byłego ogrodu cesarskiego, trzymając tablicę z napisem: „Bóg kocha ludzi na świecie i wzywa Xi Jinpinga”. Jej celem było przekazanie tej wiadomości przewodniczącemu Xi Jinpingowi podczas wspólnych obrad Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) i Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (LPKKC). Została ona jednak zabrana stamtąd przez policję i odeskortowana nocą z powrotem do swojego rodzinnego miasta. Następnego dnia aresztowali ją funkcjonariusze lokalnej służby bezpieczeństwa.

Według pewnego chrześcijanina,

który chciał pozostać anonimowy, w ciągu ostatnich kilku lat Zhou wielokrotnie jeździła do Zhongnanhai, by głosić ewangelię, i za każdym razem była aresztowana. W marcu 2016 r. spędziła dziesięć dni w areszcie administracyjnym po kolejnej wizycie w Zhongnanhai, gdzie trzymała tablicę z napisem: „Bóg kocha ludzi na świecie i wzywa Xi Jinping’a oraz Peng Liyuan [żonę Xi]. Ateizm pielęgnuje grzech i niszczy ludzi. Królestwo Niebios jest blisko, powinniście pokutować”. Policja zakwalifikowała to jako „zakłócanie porządku społecznego” i skonfiskowała jej materiały.

W zeszłym roku Zhou wraz z inną chrześcijanką z Anhui,

Shi Xinhong, pojechała do Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, gdzie próbowała głosić ewangelię uczestnikom dorocznego spotkania OZPL i LPKKC. Obie zostały oskarżone o „wywoływanie kłótni i prowokowanie kłopotów” oraz karnie zatrzymane.

Z uwagi na fakt, że 1 lutego w Chinach weszły w życie nowe regulacje spraw religijnych, dające władzom nowe narzędzia do represjonowania wszelkiej działalności religijnej, wspomniany anonimowy chrześcijanin obawia się, że wobec Zhou może zostać teraz wszczęte postępowanie sądowe. Wezwał on też społeczność międzynarodową do uważnego śledzenia jej losów.



Źródło: ChinaAid

za Głos Prześladowanych Chrześcijan