Chiny: Chrześcijanie w państwowych obozach reedukacyjnych

Nieliczni chrześcijanie wśród Ujgurów stanowią mniejszość pośród mniejszości. Ta w większości muzułmańska grupa etniczna osiedliła się w północno-zachodnich Chinach. Ponad 500.000 Ujgurów, głównie mężczyzn, jest obecnie przetrzymywanych w państwowych obozach reedukacyjnych. Pomimo ogromnej międzynarodowej krytyki, chiński rząd próbuje w ten sposób ideologicznie zintegrować ich z naukami partii komunistycznej. Chrześcijanie wśród Ujgurów często doświadczają dodatkowych trudności. Ze względu na swoją przynależność etniczną, jak i wiarę – są uważani za wichrzycieli wewnątrz i tak już „zbuntowanej” grupy etnicznej. Pracownicy Open Doors odwiedzili chrześcijańskie rodziny, które przez wiele miesięcy musiały radzić sobie bez ojców i mężów.

Propaganda zamiast Biblii

Więźniowie w obozach są zmuszeni do mówienia po chińsku (zamiast w języku tureckim) i śpiewania patriotycznych pieśni chińskich. Biblia i inne materiały chrześcijańskie są zabronione, podobnie jak islamska odzież i brody. Na codziennych lekcjach propagandy podejmowane są próby wymazania „ujgurskiego sposobu myślenia” i zastąpienia go nauczaniem głowy państwa, Xi Jinpinga. Niektórzy duszpasterze wyszli już na wolność, ale unikają chrześcijańskiej działalności, aby móc powrócić do zdrowia po gehennie, którą przeszli w obozach.

Nie narażając nikogo na niepotrzebnie niebezpieczeństwo, pod ich nieobecność, pracownicy Open Doors spotkali się ze współmałżonkami i dziećmi osób przetrzymywanych w obozach, aby zachęcić ich i zapewnić, że chrześcijanie na całym świecie modlą się o nich. „W łzach opowiadali o swojej samotności i trudnościach, z którymi się stykają. Łzy były jednocześnie wyrazem serdecznej wdzięczności za pomoc, którą otrzymują od ciała Chrystusa, którego są częścią”, powiedziała jedna z pracownic Open Doors.

„Oni doświadczają bliskości Boga”.

„Chrześcijańscy Ujgurzy robią wszystko, co w ich mocy, aby być solą i światłem w tej bezprecedensowej sytuacji, w której chrześcijanie i muzułmanie razem przechodzą prześladowania. Wielu ujgurskich chrześcijan bardzo ucierpiało w ostatnich latach z powodu swojej wiary i etniczności. Ale właśnie z tego powodu są w wyjątkowej sytuacji, aby przybliżyć Jezusa muzułmanom, którzy żyją obok nich: Dla muzułmanów, Allah jest daleki i bezosobowy, a prześladowania są częścią jego woli dla ich życia. Natomiast nasi bracia i siostry wypełnieni są Duchem Jezusa, który mieszka w nich i którego bliskości, siły i wolności mogą doświadczyć.

Proszę, módl się o ujgurskich chrześcijan:

Dziękuj za wszystkich, którzy mieli odwagę stanąć na straży wiary w tej trudnej sytuacji.

Módl się o przetrzymywanych w obozach i o ich rodziny, aby Jezus zapewnił im bezpieczeństwo i obdarował ich siłą.

Módl się, aby Ujgurzy, którzy nie znają Chrystusa zatęsknili za Nim i otworzyli się na Niego.

źródło: Open Doors Polska