Chiny: Chrześcijanie przesłuchiwani bo kupili literaturę chrześcijańską

Po aresztowaniu we wrześniu Zhanga Xiaomai, właściciela chrześcijańskiego sklepu internetowego o nazwie Księgarnia Pszeniczna, chińskie władze prowadzą obecnie ogólnokrajowe dochodzenie w sprawie dokonywanych u w niej zakupów książek. Księgarnia rozpowszechniała literaturę chrześcijańską, w tym Biblie, na terenie całych Chin.

Lokalne władze zapraszają klientów księgarni na „spotkanie przy herbacie”, prosząc jednocześnie o przyniesienie wszystkich zakupionych książek na posterunek policji w celu dokonania ich konfiskaty.

Jeśli ktoś tego nie zrobi, otrzymuje nakaz rewizji,

pozwalający na przeszukanie jego mieszkania i skonfiskowanie wszelkich zakupionych w księgarni materiałów. Księgarnia wysłała do klientów wiadomość z ostrzeżeniem o możliwości wizyty policji oraz sugerowanym postępowaniem. Radzi chrześcijanom, by usunęli swoją historię zakupów i ukryli całą nabytą literaturę chrześcijańską.

Módlmy się, by pomimo działań władz blokujących dystrybucję materiałów chrześcijańskich, znajdowane były sposoby do zaopatrywania naśladowców Chrystusa w narzędzia potrzebne do nieustannej zachęty, wzrostu i ewangelizacji. Wstawiajmy się też za Zhangiem i tymi spośród jego klientów, którym grozi najście policji i konfiskata.

Źródła: ChinaAid, International Christian Concern