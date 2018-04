Chiny: Chrześcijanie oczekują od rządu bardziej zdecydowanego stanowiska

Niestety po ostatnio wprowadzonych zmianach w prawie, dni odwilży dla chrześcijan kończą się. Po wprowadzeniu 1 lutego nowego dekretu religijnego oraz po dokonaniu trwałych zmianach w prawie wyborczym, takich jak zniesienie limitu kadencji prezydenta, wielu obserwatorów jest zaniepokojonych. Inni przypominają, że pomimo ciężkich prześladowań w przeszłości Kościół wzrastał.

Zaproszenia „na herbatę” i usuwanie krzyży

Jeden z przywódców Jan z prowincji Zhejiang mówi: „Moi dziadkowie zostali rozstrzelani, ponieważ byli chrześcijanami; jestem dumny, że jestem czwartym pokoleniem chrześcijan w mojej rodzinie. Nigdy nie powstrzymają naszej wiary – w przeszłości byliśmy świadkami nacisków i prześladowań – jesteśmy na to przygotowani. Władze zaprosiły mnie na „herbatę” – spędziłam 13 godzin na posterunku policji wypijając 27 kubków wody. W 2015 r. próbowano mnie nakłonić do usunięcia krzyża z mojego kościoła. Powiedziałem im, że nie będę protestował i będą mogli zdjąć krzyż. Należy być bardzo ostrożnym, ponieważ praca na wysokości jest niebezpieczna. Obiecałem im, że będziemy się modlić za nich, aby nie doszło do wypadku. Cały kościół modlił się. Tuż przed przyjazdem nastąpiła eksplozja, więc tego dnia nie mogli zdjąć krzyża. Następnym razem, gdy przyjechali z dźwigiem, aby zdjąć krzyż maszyna się zepsuła. A potem się poddali. Nie martwię się o przyszłość”.

Poczekaj i zobacz, co się stanie

Inny lider, Adam* z Pekinu powiedział Open Doors, że – zauważa już oznaki możliwego nasilenia prześladowań. Prowadził wykłady w niezarejestrowanym seminarium zorganizowanym dla 50 przyszłych przywódców Kościołów Domowych, które nie uzyskały prawa organizacji zgromadzeń. Do tej pory władze tolerowały takie kościoły, dopóki nie zwracały na siebie uwagi. Adam wyjaśnia: „Społeczność została podzielona na trzy grupy, aby przygotować się na ewentualny negatywny rozwój wydarzeń. „W międzyczasie będziemy szkolić większą liczbę liderów małych grup, aby w razie potrzeby być gotowymi do podziału. Jakub* pięć lat temu dokonał podziału swojej społeczności na małe grupy, aby przygotować ją na ewentualne prześladowania.

Duże zapotrzebowanie na szkolenia

Inni uważają, że nowe przepisy nie stanowią zagrożenia. Marek zauważa: „Jesteśmy w Chinach bardzo młodym kościołem, szybko się rozwinęliśmy. Potrzebujemy szkoleń biblijnych”.

Open Doors pomaga chińskim kościołom przygotować się do prześladowań poprzez organizację biblijnych programów szkoleniowych w dziedzinach takich jak uczniostwo i przygotowanie na prześladowania.

W Światowym Indeksie Prześladowań Chiny zajmują obecnie 43. miejsce (w roku poprzednim 39.) w rankingu krajów, w których prześladuje się chrześcijan za ich wiarę.

Źródła: World Watch Monitor, Open Doors

* imię zmieniono

Módlmy się za chrześcijan w Chinach:

Módlmy się o mądrość i prowadzenie Ducha Świętego dla wszystkich przywódców chrześcijańskich w Chinach.

Módlmy się, aby mimo niepewności, chrześcijanie pozostali silni w wierze i nie dali się ponieść emocjom wobec zmian w prawie religijnym.

Dziękujemy Jezusowi za niesamowity wzrost jego Kościoła w Chinach w ostatnich dziesięcioleciach.