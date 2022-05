Chiny: Chrześcijanie nękani po obrzędzie chrztu

Przez kilka miesięcy sześciu wierzących z kościoła Shenzhen Trinity Harvest Gospel pobierało nauki przygotowujące do chrztu. 5 września 2021 roku te osoby pojechały na plażę w Huizhou, razem z pastorem Mao Zhibinem i innymi członkami kościoła, by obchodzić rocznicę kościoła. Policja wyśledziła niektórych z nich i zamknęła plażę, zanim wszyscy mogli się zebrać.

Zaangażowanie policji w sprawie

By uniknąć sytuacji z września, 16 kwietnia wierzący udali się w dwugodzinną podróż na odległą plażę w innym mieście, by przeprowadzić obrzęd chrztu. Chrzest odbył się bez żadnych zakłóceń, jednak krótko potem ktoś opublikował na WeChat zdjęcia i nagrania z wydarzenia.

W ciągu 30 minut ktoś zadzwonił do pastora Mao, który był w tym czasie w restauracji na obiedzie z członkami kościoła, prosząc go o potwierdzenie swojej tożsamości. Kilka minut później do restauracji przyjechała policja.

Tłumacząc się obostrzeniami związanymi z COVID-19, funkcjonariusze sprawdzili dokumenty chrześcijan, a nawet wykonali skanowanie twarzy w celu rozpoznania ich tożsamości. Pastor był zaskoczony, że policjant miał już na swoim telefonie komórkowym dostęp do nagrań z chrztu.

Kościół Shenzhen Trinity Harvest Gospel jest stosunkowo młodym zgromadzeniem. Od pięciu lat, czyli od czasu swojego założenia, przyciąga uwagę władz. Przez ostatni rok jego wierni często byli nachodzeni przez policję i umieszczani w areszcie.

Odnosząc się do ostatniego nabożeństwa chrzcielnego, pastor Mao wyraził zaskoczenie, jak szybko władze znalazły zdjęcia i podjęły działanie. „Byłem naprawdę pod wrażeniem” – zauważył. „Jednak Bóg nadal to kontroluje. Musimy tylko Mu ufać i iść za Nim”.

Módlmy się…

Chwalmy Boga, że nikogo nie aresztowano, ani nie podjęto dalszych działań przeciwko pastorowi Mao i członkom kościoła, którzy uczestniczyli w nabożeństwie chrzcielnym.

Módlmy się, by Duch Święty nieustannie napełniał odwagą tych naśladowców Jezusa, aby mogli dalej szerzyć Ewangelię, mimo sprzeciwu chińskich władz.

Niech nowo ochrzczeni wierzący będą umocnieni w wierze i zachęceni do „wzrastania w łasce i poznawaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa” (2 Piotra 3:18).

