Chiny: biskup aresztowany po raz piąty w ciągu dwóch lat

Peter Shao Zhumin, biskup katolickiego „Kościoła Podziemnego” w nadmorskim mieście Wenzhou (prowincja Zhejiang), został ponownie aresztowany 9 listopada – po raz piąty od czasu ustanowienia go biskupem we wrześniu 2016 r., informowała katolicka agencja Asia News. Spodziewano się, że pozostanie on w areszcie przez 10-15 dni, aby być poddanym przesłuchaniom oraz indoktrynacji. Został zwolniony w styczniu 2018 roku, po siedmiu miesiącach pozbawienia wolności.

Biskup Shao (55) od pewnego czasu znajduje się pod presją w celu zmuszania go do przyłączenia się do uznanego przez państwo Katolickiego Stowarzyszenia Patriotycznego.

Wcześniej, 5 listopada w północnej prowincji Hebei aresztowano czterech katolickich księży, którzy sprzeciwiali się temu samemu rozkazowi. Miejsce pobytu księdza Lu Danhui, który został aresztowany w grudniu 2017 roku, jest nadal nieznane. Biskup Shao wprowadził comiesięczną modlitwę i post za niego.

Promowana jest sinizacja religii

W Chinach, oprócz kościołów zarejestrowanych i kontrolowanych przez rząd (Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich), istnieją również niezarejestrowane, niezależne kościoły. Należą do nich kościoły katolickie lojalne wobec Watykanu i protestanckie kościoły domowe, które w ostatnich latach bardzo się rozwinęły. Od czasu wprowadzenia nowych ustaw 1 lutego 2018 r. rząd chiński podjął jeszcze bardziej zdecydowane działania wymierzone przeciwko niezależnym kościołom w celu promowania „sinizacji” religii – ich adaptacji do kultury chińskiej. Sposób wdrażania ograniczeń związanych z nowymi przepisami jest różny w zależności od regionu.

W ostatnich miesiącach kościoły i przedszkola chrześcijańskie w kilku prowincjach zostały zamknięte lub nawet zburzone, a miejsca organizacji kolonii oraz obozów dla dzieci pozamykano. W prowincji Henan władze nakazały, aby wszystkie kościoły podnosiły chińską flagę i śpiewały hymn narodowy na każdym zgromadzeniu, a duchowni informowali o liczbie i pochodzeniu swoich wyznawców. Szczególnie chrześcijańskie dzieci i młodzież znajdują się pod presją, a uczęszczanie na chrześcijańskie nabożeństwa kościelne jest dozwolone dopiero od 18 roku życia.

Chiny zajmują obecnie 43. miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors spośród krajów, w których chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę.

Źródła: World Watch Monitor, Open Doors, Asia News

Proszę módl się za chrześcijan w Chinach!

Módl się za biskupa Shao, a także za księdza Lu Danhuę, aby Jezus wzmocnił ich i zaopiekował się nimi oraz aby wkrótce zostali ponownie wypuszczeni.

Módl się za chrześcijan o mądrość i odwagę w obliczu rosnącego nacisku ze strony władz.

Módl się, aby pomimo zakazów, kościoły znalazły sposoby i środki, aby głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie młodszemu pokoleniu i aby młodzi chrześcijanie zostali wzmocnieni w wierze.

za Open Doors Polska