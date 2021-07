Chińskie władze szturmują nabożeństwo online, zmuszają pastorów do przerwania

Funkcjonariusze Komunistycznej Partii Chin (KPC) zrobili nalot na kościół z prowincji Guangdong, przerywając wirtualne nabożeństwo prowadzone na platformie Zoom.

Władze zmusiły pastora Mao Zhibina i starszego Chu Yanqinga z kościoła Shenzhen Trinity Gospel Harvest do przerwania nabożeństwa, podczas gdy inni funkcjonariusze KPC otoczyli budynek kościoła – poinformowało International Christian Concern.

Szturm władz na kościół

Do zajścia doszło 11 lipca, prawie trzy miesiące po ucieczce do USA członkini Trinity Gospel, Shi „Hope” Menglei. Hope była też na platformie Zoom, gdy doszło do szturmu władz na kościół.

Kościół Shenzhen Trinity Gospel głośno oręduje za sprawiedliwością w Chinach, a od czasu swojego powstania zaledwie cztery lata temu, przyciągnął wielu dysydentów KPC.

Odkąd pastor Mao Zhibin i starszy Shen Ling zaczęli wspierać pastora Wanga Yi z kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu i dołączyli do „Wspólnego oświadczenia pastorów: deklaracji ze względu na chrześcijańską wiarę”, członkowie ich zboru są coraz częstszym celem KPC.

To ostatnie zajście pojawia się krótko po obchodach setnego jubileuszu KPC, w związku z którym pastorzy kościołów Patriotycznego Ruchu Trzech Autonomii otrzymali polecenie dopasowania swoich kazań, by uwzględnić w nich fragmenty przemówienia wygłoszonego 1 lipca przez prezydenta Xi Jinpinga.

Prezydent Jinping wydał nakaz „sinizacji” wszystkich religii, by zapewnić ich lojalność wobec oficjalnie ateistycznej partii. Chińscy chrześcijanie mówią, że obecne prześladowania kościoła są najgorsze od czasów przewodniczącego Mao Zedonga.

Chiński rząd nadal podejmuje kroki w kierunku odbierania chrześcijanom dostępu do materiałów religijnych w ramach dążenia komunistycznego reżimu do eliminacji chrześcijańskiej społeczności wiary.

Komunistyczny rząd zablokował

W maju CBN News donosiło, że komunistyczny rząd zablokował w Internecie chrześcijańskie konta WeChat.

Użytkownicy chcący uzyskać do nich dostęp otrzymywali następujący komunikat:

„Otrzymaliśmy raport, że (to konto) łamie 'Zabezpieczenia zarządzania usługami informacyjnymi na kontach publicznych użytkownika Internetu', a jego rejestr został zablokowany i zawieszony”.

Dalej, z chińskiego AppStore usunięto aplikacje biblijne, a w Internecie nie można już kupić Biblii w wersji drukowanej.

Usunięto setki krzyży

W zeszłym roku, w ciągu czterech miesięcy na obszarze tylko jednej prowincji usunięto z budynków kościelnych setki krzyży.

Chiny znajdują się na 17. miejscu Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors w 2021 roku, obejmującego kraje, w których chrześcijanie cierpią największe prześladowania.

Autor: zespół CBN News

Źródło: CBN News

Inne

Chiny: Wtargnięcie do domu lidera kościoła (Zhao Weikai)