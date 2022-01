Chiński rząd ogranicza czynności religijne online

Chiński rząd podejmuje kolejne kroki, by zmusić chrześcijan do wspierania programu komunistycznego.

W poniedziałek 20 grudnia, chińska Państwowa Administracja ds. Religijnych ogłosiła nowe rozwiązania, które nakładają ograniczenia na wszystkie formy czynności religijnych – informuje International Christian Concern (ICC).

Dziennik „The Global Times”, będący własnością chińskiego rządu, donosi, że „każda chińska organizacja lub osoba, która prowadzi w internecie religijne usługi informacyjne, powinna złożyć wniosek w regionalnym wydziale spraw religijnych”.

Kościoły, grupy religijne i uczelnie, które planują prowadzenie nabożeństw internetowych, muszą otrzymać Pozwolenie na Internetowe Religijne Usługi Informacyjne.

Transmisje religijne są teraz zakazane

Transmisje na żywo lub internetowe nagrania ceremonii religijnych są teraz zakazane. Nowe rozwiązania, które wchodzą w życie 1 marca 2022 roku, zabraniają też organizacjom lub osobom zbierania funduszy „w imię religii”.

ICC donosi, że internetowe czynności religijne, która są dozwolone, nie mogą „pobudzać do obalenia władzy państwowej, sprzeciwiać się przywództwu Komunistycznej Partii Chin (KPC), podważać systemu socjalistycznego, jedności narodowej i stabilizacji społecznej”.

Grupy religijne nie mogą używać internetu do „nakłaniania nieletnich do religijności, organizowania ich lub zmuszania do udziału w czynnościach religijnych”.

Mówi dyrektor regionalna ICC w Azji Południowowschodniej, Gina Goh: „Wiedząc, że wiele 'niezarejestrowanych grup religijnych’, takich jak kościoły domowe, przeniosły swoje zgromadzenia na platformy online z powodu nasilenia nalotów i tępienia, ostatnie postanowienie KPC ujawnia determinację reżimu, by zmiażdżyć grupy religijne, które nie są zweryfikowane przez Pekin. Wolność religijna w Chinach jest dalej niszczona”.

Wcześniej w grudniu, chiński prezydent Xi Jinping przemawiał na Narodowej Konferencji na temat Działań Związanych ze Sprawami Religijnymi, na której potwierdził, że „sinizacja” religii powinna harmonizować z celami i wytycznymi KPC – informuje „Bitter Winter”.

Sinizacja została wprowadzona w 2015 roku z zamiarem „podporządkowania grup religijnych w Chinach socjalizmowi i ideologii KPC przez zasymilowanie ich w jednolitej tożsamości z chińskimi cechami”.

Jinping zasugerował, że chrześcijanie angażują się w prozelityzm i udostępniają na mediach społecznościowych treści religijne, co jest zabronione. Z tego powodu, kontrolowany przez rząd Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii musi „natychmiast” wprowadzić nowe rozporządzenia.

Prezydent polecił też, by wszyscy zaangażowani w nadzór nad czynnościami religijnymi w Chinach bardziej dokładnie przyjrzeli się tekstom Karola Marksa na temat religii.

Pastor Zheng Leguo, lider kościoła domowego z siedzibą w USA, pierwotnie założonego w chińskim Wenzhou, powiedział ICC: „Nowe rozwiązania w rzeczywistości zakazują wszystkich form czynności religijnych. Dotąd była pewna przestrzeń dla prowadzenia online nabożeństw niedzielnych i grup studium biblijnego, szczególnie po nadejściu pandemii, gdy państwo zakazało kościołom osobistych spotkań i chrześcijanie zamiast tego zaczęli spotykać się wirtualnie”.

„Teraz, online czy nie, kościelne zgromadzenia zostały zakazane” – dodał. „Chociaż Chiny twierdzą, że pandemia jest pod kontrolą, tylko bardzo niewiele kościołów (Potrójnej Autonomii) faktycznie ma pozwolenie na otwarcie, co w rzeczywistości zaprzecza złagodzeniu pandemii”.

Chiny są na 17. miejscu Światowego Indeksu Prześladowań Open Doors w 2021 roku, obejmującego kraje, w których chrześcijanie cierpią największe prześladowania.

Nie ustawajmy w modlitwach za prześladowanych chrześcijan z całych Chin.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News

