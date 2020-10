Chile: rozruchy w stolicy, demonstranci palą kościoły

W niedzielę 18 października, w Santiago w Chile, zamaskowani demonstranci spalili do fundamentów dwa kościoły katolickie.

Według relacji „The Wall Street Journal”, weekendowe protesty i zamieszki wybuchły w stolicy kraju zaledwie tydzień przed ogólnokrajowym referendum w sprawie obalenia konstytucji państwa z czasów dyktatury wojskowej.

Protestujący dewastowali budynki, plądrowali sklepy i podpalili dwa kościoły. Do zamieszek doszło w pierwszą rocznicę antyrządowych protestów, które przyciągnęły do Santiago tysiące ludzi.

Jednym z podpalonych miejsc kultu był kościół La Asuncion; płomienie objęły budynek, całkowicie pochłaniając kopułę i dzwonnicę.

Liderzy kościoła potępili ataki i wezwali do zakończenia przemocy.

„Do was wszystkich, drodzy parafianie Santiago, do was wszystkich, drodzy Chilijczycy i ludzie dobrej woli oraz miłośnicy pokoju, błagam was: dosyć, dosyć przemocy! Nie usprawiedliwiajmy tego, czego nie da się usprawiedliwić. Bóg nie chce przemocy” – powiedział arcybiskup Santiago, wielebny Celestino Aos.

Na opublikowanym na Twitterze nagraniu video widać setki demonstrantów, wiwatujących na widok walącej się na ziemię, płonącej wieży kościelnej.

Na Plaza Italia, miejscu protestów z 2019 roku, zebrał się tłum około 25 tysięcy ludzi z transparentami, wyrażającymi żądanie nowej konstytucji – poinformował „The Wall Street Journal”. Zeszłoroczne rozruchy pochłonęły ponad 30 ofiar śmiertelnych i przyniosły zniszczenia wycenione na miliardy dolarów.

Radicals destroyed two Catholic churches in Santiago, Chile, on Sunday. Please pray for the persecuted church around the world.pic.twitter.com/kv4gFDPQrl — LifeNews.com (@LifeNewsHQ) October 19, 2020

W ciągu dnia, protesty przebiegały przeważnie pokojowo; po zmierzchu w mieście wybuchło szaleństwo.

Demonstranci wdali się w starcia z policją, która użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, by stłumić chaos.

„Ci, którzy dokonują tych aktów przemocy, nie chcą, by Chilijczycy rozwiązywali nasze problemy metodami demokratycznymi” – powiedział dziennikarzom minister spraw wewnętrznych, Victor Perez.

W referendum, które odbędzie się 25 października, maksymalnie 14,7 miliona Chilijczyków zdecyduje, czy zmienić konstytucję, ustaloną w czasie wojskowej dyktatury w kraju.

Autor: zespół CBN News

Źródło: CBN News

