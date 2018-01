Chile: kolejne podpalenie kościoła

W sobotę w Chile doszło do kolejnego podpalenia kościoła. Obiektem ataku stała się świątynia położona w regionie Los Ríos w południowej części kraju. Kościół, w którym przez wiele lat posługiwały siostry Karmelitanki Misjonarki został całkowicie zniszczony. Według mediów chilijskich świadkowie wczesnym rankiem widzieli dwie osoby, których głowy były zakryte kapturami, zmierzające w stronę kaplicy, znajdującej się w prywatnej i strzeżonej części zabudowań.

Przypomnijmy,

że to już kolejny incydent tego typu, do podpaleń kilku kościołów doszło bowiem jeszcze przed przybyciem Papieża do Chile.

za Rad. Watykanskie