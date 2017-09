Charles Jenkins – Any Given Sunday

Charles C. Jenkins II (ur. 14.12.1975) amerykański wykonawca muzyki gospel, który swoją karierę zaczął dopiero w roku 2012, wydając album „The Best of Both Worlds” i od razu zajmując 41 miejsce na liście magazynu Billboard (The Billboard 200) oraz 1 miejsce na liście Gospel Album. Jenkins jest również pastorem Kościoła Baptystycznego, którego założycielem był Clay Evans.

Jest powszechnie znany i szanowany za swoje hojne serce, innowacyjne myślenie we współczesnym przywództwie oraz doświadczenie biznesowe. Swój styl życia nazywa stylem dawania.

Posługę pastora wykonuje już od 15 lat i dzięki jego zaangażowaniu w różne działania pomocowe wielu ludzi znalazło dach nad głową, jedzenie i odzienie. Jest także założycielem Korporacji Fellowship Educational and Economic Development (FEED), która wspiera działania z zakresu edukacji, rozwoju społecznego, bezpieczeństwa publicznego oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Zainicjował również program mentorski „Gladiatorzy”, poprzez który naucza afroamerykańskich mężczyzn jak walczyć, żeby nie przegrać swojego życia. Jenkins próbuje też zwalczać przestępczość w mieście Chicago i działa wśród założycieli gangów ulicznych głosząc przesłanie o miłości i pokoju.

Niewątpliwy talent muzyczny Jenkinsa został nagrodzony wieloma nagrodami,

w tym pięciokrotnie Nagrodą Stellar; jest muzykiem, kompozytorem i producentem muzycznym. Utwór „Awesome”z wspomnianej wcześniej płyty „The Best of Both Worlds” stał się przebojem na skalę światową i doczekał tłumaczeń na wiele języków. Na miejscu 1 listy Billboard gościł aż 5 miesięcy!

W roku 2015 Jenkins wydał kolejną płytę pt. „Any Given Sunday”, której był również producentem. Płyta ponownie wzbiła się na 1 miejsce listy Gospel Album. Ta ponad godzinna uczta muzyczna to 13 następujących utworów:

1. I’m blessed

2. You Deserve All the Praise

3. Just to Know Him

4. Just to Know Him (na żywo)

5. Just to Know Him

6. Bear Down

7. War

8. Do It for Me

9. He is Good

10. Your Love is Enough

11. Hide Me from the Rain

12. Can’t Imagine

13. Dance

W życiu prywatnym Jenkins jest mężem Dr. Tary Rawls Jenkins i ma 3 dzieci.

źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Jenkins_%28American_Gospel_musician%29, http://charlesjenkins.com/bio.html”http://charlesjenkins.com/bio.html, http://www.allmusic.com/album/any-given-sunday-