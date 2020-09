Chadwick Boseman z „Czarnej Pantery” otwarcie mówił o swojej chrześcijańskiej wierze

Pod koniec sierpnia, w wieku 43 lat, po czteroletniej, skrytej walce z rakiem jelita grubego, zmarł aktor Chadwick Boseman, odnoszący sukcesy w branży rozrywkowej człowiek wiary.

Chadwick Boseman powszechnie znany jako król T’Challa z popularnego filmu „Czarna Pantera”,

Boseman wychował się w chrześcijańskim domu i jak podają różne źródła, ochrzcił się w kościele baptystycznym Welfare w Anderson w Karolinie Południowej. Aktor zachował wiarę aż do wieku dorosłego i często głosił swoje chrześcijańskie przekonania.

Boseman, odtwórca roli Jamesa Browna w filmie „Get on Up”, wyraził chrześcijańską wiarę, gdy w 2019 roku wręczał Denzelowi Washingtonowi nagrodę Amerykańskiego Instytutu Filmowego (AFI) za całokształt twórczości (Life Achievement Award). Zwracając się publicznie do Washingtona, aktor odniósł się do fragmentu Listu do Efezjan 3:20: „Niech Bóg pobłogosławi cię ponad miarę i bardziej obficie, niż kiedykolwiek przedtem”.

Goszcząc w programie Jimmy’ego Fallona „The Tonight Show”, Boseman ujawnił, że nagradzany przez Akademię Filmową Washington ponad 20 lat temu faktycznie zapłacił za jego zagraniczne studia na Brytyjsko-Amerykańskiej Akademii Teatralnej. W tamtym czasie jeszcze nie wiedział, komu pomaga.

Po śmierci Bosemana, legendarny aktor powiedział o nim, że był „łagodną duszą i błyskotliwym artystą, który zostanie z nami na zawsze przez swoje ikoniczne interpretacje w krótkiej, lecz znakomitej karierze”.

W 2018 roku, Boseman otwarcie zacytował Pismo, gdy wygłaszał mowę w czasie uroczystości rozdania dyplomów na Uniwersytecie Howarda, swojej alma mater. W przemówieniu odniósł się do kilku fragmentów biblijnych, w tym do Jeremiasza 29:11.

„Czasem musisz poczuć ból i ukłucie porażki, by uruchomić prawdziwą pasję i cel, jaki Bóg z góry dla ciebie zamierzył.

Bóg mówi w Księdze Jeremiasza: ‚Wiem, jakie plany mam dla was. Plany pomyślności, a nie nieszczęścia. Plany, by dać wam nadzieję i przyszłość'” – powiedział Boseman, zwracając się do kończących naukę studentów.

„Absolwenci, posłuchajcie mnie dzisiaj uważnie. (…) Dzisiaj, gdy dotarliście na szczyt wzniesienia i decydujecie o swojej następnej pracy, następnym kroku, karierze, dalszej edukacji, znajdźcie raczej cel, niż pracę lub karierę.

„Gdy Bóg coś dla was ma, nie ważne, kto się temu sprzeciwia” – mówił dalej. „Bóg odsunie od waszych drzwi tego, kto was wstrzymuje, i umieści tam kogoś, kto je przed wami otworzy, jeśli właśnie to jest dla was zamierzone. Nie wiem, jaka jest wasza przyszłość. Ale jeśli jesteście skłonni wybrać trudniejszą drogę, tę bardziej skomplikowaną, na której na początku jest więcej porażek, niż sukcesów, i na której ostatecznie jest więcej znaczenia, więcej zwycięstwa, więcej chwały, wtedy nie będziecie żałować”.

Mniej więcej w tym samym czasie, gdy Chadwick Boseman wygłosił mowę na Uniwersytecie Howarda, Samuel Neely, pastor aktora z dzieciństwa, pochwalił jego oddanie chrześcijańskiej wierze.

Emerytowany pastor powiedział, że mimo osiągnięć Bosemana w Hollywood, nadal „widzi w nim osobę, którą znał jako dziecko”.

„Gdy go widzę, to prawie jakbym widział własne dziecko, to nadal Chad” – powiedział duchowny w rozmowie z WHNS-TV. „Zrobił wiele pozytywnego w kościele i w społeczności. Gdy śpiewał w chórze, gdy pracował z grupą młodzieżową, zawsze coś robił, zawsze pomagał, zawsze służył. Taką miał osobowość”.

Po usłyszeniu o jego śmierci,

Letitia Wright, jedna z aktorek grających z Bosemanem w „Czarnej Panterze”, również otwarcie mówiąca o swojej chrześcijańskiej wierze, napisała na Twitterze: „To boli. Naprawdę boli”.

Inny jego kolega po fachu, aktor Josh Gad, uczcił pamięć Bosemana, publikując na Instagramie jedną z ostatnich, otrzymanych od niego wiadomości tekstowych. Chadwick Boseman zachęcał Gada do „łapania deszczu”, doceniania każdej chwili i „cieszenia się prostotą Bożego stworzenia”.

Wpływowy aktor napisał do Gada: „Powinniśmy wykorzystywać każdą chwilę, jaką możemy, by cieszyć się prostotą Bożego stworzenia, czy to czystym niebem i słońcem, czy niebem posępnie zachmurzonym. A jeśli w tej chwili powietrze jest tak czyste i jutro będzie padać, mogę nawet wystawić na zewnątrz miski i kubły i nałapać deszczu. Wrzucę to potem do filtra wodnego i będę mieć wodę bardziej alkaliczną, niż jakakolwiek butelkowana woda na rynku”.

Autor: Jeannie Law

Źródło: The Christian Post

