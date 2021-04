CeCe Winans wydaje najnowszy album „Believe For It”

12 marca CeCe Winans wydała swój najnowszy album zatytułowany Believe For It. „Ten album jest pełen tak potężnych piosenek, że muszą one być usłyszane na całym świecie. Wierzę, że po wysłuchaniu tego projektu ludzie będą mieli możliwość podzielić się niesamowitymi świadectwami” – mówi artystka.

Brzmienie i styl

Winans dodaje swoje charakterystyczne brzmienie i styl do współczesnych hymnów, które ludzie od dawna śpiewają w kościołach na całym świecie.

Debiutancki utwór z tej kolekcji, „Never Lost”, znajduje się obecnie w Top 20 w Gospel Radio i otrzymał niedawno nominację do NAACP Image Award w kategorii Outstanding Gospel/Christian. Singiel trafił wprost na #1 miejsca na listach przebojów już w pierwszym tygodniu od premiery.

Tryumfalny powrót

Minęły cztery lata od jej ostatniego (nieświątecznego) nagrania – „Let Them Fall in Love”. Oznaczyło to powrót CeCe po dziesięcioletniej przerwie – warto jednak było poczekać.

Za sprawą tego muzycznego smorgasborda piosenkarka zdobyła dwie dodatkowe statuetki Grammy, co daje jej równy tuzin. Po dodaniu do tego 23 nagród Dove i 15 nagród Stellar, na jej półce pozostaje bardzo niewiele miejsca.

Ponad 17 milionów fanów kupiło muzykę Winans na całym świecie, a po tej ostatniej kolekcji, liczba ta z pewnością będzie nadal rosła.

Źródło: The Christian Beat

Autor: Jessie Clarks

Tłum: M.O.

