CeCe Winans i DOE wyróżnieni podczas gali Grammy

CeCe Winans, DOE oraz inni artyści gospel zostali uhonorowani podczas 67. dorocznej gali rozdania nagród Grammy, która odbyła się w Crypto.com Arena w Los Angeles w niedzielę wieczorem, prowadzonej przez Trevora Noah.

Winans wróciła do domu z dwiema nagrodami Grammy, w tym za „Najlepszy album gospel” za „More Than This” oraz za „Najlepszy współczesny występ/piosenkę muzyki chrześcijańskiej” za współpracę przy utworze „That’s My King”, nagranym wspólnie z Taylor Agan, Kellie Gamble, Lloydem Nicksem i Jess Russ.

„Zdobycie nagrody Grammy to zawsze niesamowity zaszczyt, ale bycie docenionym za muzykę, która podnosi na duchu i inspiruje, czyni to doświadczenie jeszcze bardziej wyjątkowym” – powiedziała Winans w oświadczeniu. „Jestem niezmiernie wdzięczna Bogu, mojemu zespołowi oraz niesamowitym zwolennikom, którzy wciąż wierzą w moją muzykę i przesłanie”.

„Nagroda za najlepsze wykonanie/piosenka Gospel” trafiła do grupy muzycznej, w skład której wchodzą Tasha Cobbs Leonard, Erica Campbell i Israel Houghton, z udziałem Jonathana McReynoldsa i Jekalyn Carr; z G. Morrisem Colemanem, Israelem Houghtonem, Kennethem Leonardem Jr, Tashą Cobbs Leonard i Naomi Raine jako autorami piosenek.

Cory Henry zdobył nagrodę za „Najlepszy album gospel roots” za album „Church”, natomiast DOE otrzymała Grammy w kategorii „Najlepszy współczesny album muzyki chrześcijańskiej” za swój album „Heart of a Human”, pokonując takich artystów jak Elevation Worship, Forrest Frank, Brandon Lake, Maverick City Music, Naomi Raine i Handler Moore.

36-letnia artystka gospel podpisała kontrakt z wytwórnią Life Room McReynoldsa w 2020 roku, po tym, jak jako nastolatka zyskała światową uwagę jako wokalistka grupy Forever Jones.

W wywiadzie przed rozdaniem nagród Grammy McReynolds powiedział CP, że „po cichu kibicuje” Doe, dodając: „Ona jest niesamowita. Naprawdę chcę, żeby to dostała. Wszyscy inni nominowani mają już Grammy, więc sobie poradzą. Ale naprawdę chcę tego dla niej, więc modlę się o to”.

„Israel nie potrzebuje kolejnej Grammy. Tasha Cobbs również, ale miejmy nadzieję, że DOE ją zdobędzie, ponieważ jest absolutnie fenomenalna” – dodał w żartobliwym tonie.

Podczas tegorocznej gali rozdania nagród Grammy zebrano ponad 7 milionów dolarów na pomoc poszkodowanym w pożarach w Los Angeles, a lokalne firmy dotknięte tymi tragediami zostały wyróżnione podczas przerw reklamowych.

Ostatnia nagroda wieczoru, album roku, została wręczona przez strażaków z hrabstwa Los Angeles, z których niektórzy stracili domy w wyniku pożarów.

Wielka wygrana Winans pojawia się po piętach Gospel Music Association Dove Awards, gdzie zdobyła główną nagrodę wieczoru – „Artysta roku” – i wygrała „Gospel Worship Album of the Year” za More Than This oraz „Inspirująca nagrana piosenka roku” za „Mój hołd (Bogu niech będzie chwała)”.

Winans wcześniej powiedziała, że pragnie uhonorować Boga poprzez swoją sztukę i zachęca młodszych wierzących, aby „po prostu byli tym, kim Bóg ich powołał”.

„Bóg upoważnił ich do bycia więcej niż wystarczającymi dla tego pokolenia” – powiedziała Winans. „Myślę, że Bóg jest tak niesamowity, że każdemu pokoleniu daje talenty i dary, dokładnie to, czego potrzebują. Chcę tylko, aby młodzi ludzie byli sobą i pozbyli się wszelkich ograniczeń… Bóg zabierze cię dalej, niż kiedykolwiek mógłbyś sobie wyobrazić”.

Winans wyraziła nadzieję, że muzyka CCM „będzie się rozwijać” i „obejmie cały świat”, podkreślając, że „świat musi usłyszeć” Dobrą Nowinę Ewangelii.

„O to w tym wszystkim chodzi” – podsumowała.

Autor: Leah MarieAnn Klett

Źródło: Christian Post