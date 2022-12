CeCe Winans – First Christmas

Wielokrotnie nagradzany duet wokalny a zarazem rodzeństwo Bebe i Cece Winans to znani artyści muzyki gospel. W roku 1993 wydali wspólny świąteczny album zatytułowany First Christmas.

Duet zaprezentował 12 utworów w sam raz dla fanów muzyki gospel i R&B zachowując przy tym świąteczny klimat. Na wspomnianym krążku znajdziemy między innymi popularne utwory takie jak Joy To The World czy Silver Bells.

Na płycie First Christmas:

1 Jingle Bells

2 Silver Bells

3 Give Me a Star

4 Joy to the World

5 I Love You

6 Silent Night, Holy Night

7 Hark, the Herald Angels Sing

8 White Christmas

9 Ooh Child

10 For Unto Us (A Child Is Born)

11 All Because

12 The First Noel

Opr. Joana

