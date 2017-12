CD mp3: Boże poruszenie w Izraelu i narodach

Wykłady z konferencji „Boże poruszenie w Izraelu i narodach” jaka miała miejsce 28 X 2017 roku.

Opis wykładów:

Boże poruszenie w Izraelu i narodach – Henryk Wieja

Bóg odbudowuje dzisiaj apostolski model Kościoła wraz z Ciałem Mesjańskim w Izraelu. Wydarzenia z tegorocznego Święta Sukkot w Izraelu stały się wypełnieniem słów Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 23:39, które są bardzo realną zapowiedzią jego powtórnego przyjścia.

Być częścią Bożego poruszenia – Don Finto

Czy czytamy Biblię w taki sposób, aby Boże Słowo mówiło do nas? Być jak Jezus to nasze przeznaczenie! Proroctwo z 11 rozdziału Listu do Rzymian wypełnia się na naszych oczach. Dowiedz się, na czym polega cykl przebudzenia, i bądź jego częścią.

Duchowe dojrzewanie w Bożej sprawiedliwości – Don Finto

Boże Słowo zawiera kluczowe przesłanie dla naszego osobistego życia i dziejów świata w obecnym czasie. Zachęca nas do tego, aby się modlić o naród żydowski i odnaleźć siebie w Jezusie Mesjaszu. Tylko z Jego tożsamością nie ulękniemy się zła, gdyż Boża sprawiedliwość jest ponad to!

Droga do przebudzenia – Asher Intrater

Żyjemy w czasie, w którym kontekst Księgi Objawienia nakłada się na treści Dziejów Apostolskich. Jakie jest tego znaczenie dla nas i czego jest zapowiedzią? Poznaj 5 kluczowych prawd, które uwalniają duchowe dziedzictwo na taki czas jak ten.

Przemienieni na obraz Chrystusa – Don Finto

Przeznaczeniem ludzi wierzących jest stawanie się jak Jezus. Bóg chce nam pomóc w tym procesie. Znaczącą rolę w tej przemianie odgrywają współpraca z Duchem Świętym oraz wyznawanie grzechów Bogu, a także innym, połączone z modlitwą o siebie nawzajem.

Połączenia w Ciele Chrystusa – Asher Intrater

W Bożym sercu od początku było pragnienie, aby Jego dzieci z Izraela i z narodów były połączone i współpracowały jak członki jednego ciała. Aby to było możliwe, potrzebne są między innymi: przebaczenie i pojednanie, komunikacja, uczenie się współpracy ze sobą i budowanie relacji, aby z dwojga jedność powstała (List do Efez. 2:14).

Wykładowcy: Henryk Wieja, Don Finto, Asher Intrater

Rok wydania: 2017

Czas trwania: 4 godz. 40 min.

Wydawca: Wydawnictwo Koinonia