Casting Crowns wydaje specjalną edycję albumu „Only Jesus”

Laureaci nagrody GRAMMY-Award oraz zdobywcy wielu pokrytych platyną płyt (multi-RIAA) grupa Casting Crowns wydaje specjalną edycję swojego popularnego albumu (2018r) – „Only Jesus”. Ta wyjątkowa edycja zawiera 12 oryginalnych kompozycji oraz trzy alternatywne wersje piosenek, „Only Jesus”, „Nobody” i „Start Right Here”. Na Apple Music ten luksusowy pakiet będzie zawierał niesamowite 31 utworów: 15 wersji audio utworów plus 16 filmów.

„Only Jesus” zespołu Casting Crowns

„Only Jesus” przyniósł grupie dwa radiowe nr. 1, w tym 15 w ich karierze singiel radiowy, który dotarł na 1 miejsce. Dodatkowo dostarczył nominację do GRAMMY, nagrodę Dove Award w 2019r., dwie nominacje do Dove Award w 2020r. i ostatnio dwie nominacje do Billboard Music Awards za „Top Christian Album” i „Top Christian Song” („Nobody” ft. Matthew West). Dwa lata od wydania albumu odsłuchano go już ponad 280 milionów razy na platformach streamingowych. Wideoklipy do utworu tytułowego oraz do „Nobody” mają już ponad 30 milionów odsłon.

Kiedy w listopadzie 2018r. grupa wydała album, frontman Casting Crowns, Mark Hall, zadał takie pytanie: „Jak to wygląda, gdy Jezus jest naszą jedyną odpowiedzią?” To głębokie pytanie jest aktualne do dziś, szczególnie w czasach globalnej pandemii i niepokojów społecznych.

„Bóg już działa”

„Tematem, który wciąż powracał podczas pracy nad tymi nowymi pieśniami było to, że nie chodzi o mnie, tylko o wskazanie na Niego”, dzieli się Hall. „Bóg już działa w naszym życiu i ma plan, w którym rozmieszcza nas w taki sposób, aby inni mogli Go poznać. Jesteśmy tutaj, by pokazać drogę do Boga przez to jak żyjemy, jak reagujemy na trudne sytuacje, jak radzimy sobie z próbami i kłopotliwymi relacjami. Mamy nadzieję, że poprzez te pieśni będziesz mógł zobaczyć, jak to wygląda, gdy Jezus jest naszym jedynym źródłem, jedynym rozwiązaniem i gdy wskazujemy tylko na Jezusa”.

Casting Crowns kończy obecnie swoją trasę po 50 miastach „Drive-In Theater Tour with Awakening Events”. Udało im się obdarzyć muzyką i rozrywką rodziny i fanów, którzy potrzebowali zachęty i podnoszącej na duchu muzyki.

Casting Crowns zajmuje najwyższe miejsce wśród wszystkich chrześcijańskich artystów oraz tras koncertowych, przynosząc w ciągu ostatnich trzech lat więcej zysku ze sprzedaży biletów niż jakikolwiek inny chrześcijański artysta.

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat

