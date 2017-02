Casting Crowns – The Very Next Thing

To już 15 album grupy Casting Crowns, która niezmiennie od 2003 roku znajduje się w czołówce wykonawców CCM. Kiedy rozpoczynali swoją działalność jako uwielbieniowa grupa w swoim lokalnym kościele nie przypuszczali chyba, że ich kariera muzyczna rozwinie się na taką skalę! Do tej pory sprzedali już ponad 9 milionów płyt na całym świecie!

Płyta The Very Next Thing jest bardzo osobistą płytą lidera grupy Marka Halla, u którego zdiagnozowano chorobę nowotworową a utwór „Oh My Soul” posiada w sobie ogromny ładunek emocjonalny. Tekst utworu nawiązuje do zmagań z chorobą i całej drogi jaką musiał przejść Mark Hall. Utwór po utworze przekazywane są bardzo ważne treści i przemyślenia artysty, w warstwie muzycznej nie ma żadnej rewolucji, brzmienia znane z wcześniejszych płyt, typowo akustyczne gitarowe granie.

Rok wydania: Wrzesień 2016

Na płycie:

01 – Hallelujah

02 – The Very Next Thing

03 – One Step Away

04 – Oh My Soul

05 – What If I Gave Everything

06 – God of All My Days

07 – When the God-man Passes By

08 – For All You Are

09 – Song That the Angels Can’t Sing

10 – Make Me a River

11 – No Other Name

12 – Loving My Jesus

Do kupienia np. TUTAJ

Tytuł: The Very Next Thing