Casting Crowns przedstawia nową płytę „Healer”

Grupa Casting Crowns, mająca w dorobku kilka platynowych płyt i będąca laureatem licznych nagród muzycznych, 14 stycznia wydała nowy album studyjny „Healer”. Nowa produkcja pojawia się po ich rewolucyjnej płycie „Only Jesus” z 2018 roku, z której pochodzą dwa zwycięskie single radiowe, i która została też doceniona przez amerykańskie zrzeszenie wydawców muzycznych RIAA (za utwór tytułowy, uhonorowany Złotym Certyfikatem RIAA, i piosenkę „Nobody”, uhonorowaną Platynowym Certyfikatem). Wyznacznikiem kariery Casting Crowns jest pisanie piosenek głoszących wiarę, a nowa płyta nie odbiega od tego toru. „Healer”, choć brzmieniowo inna od poprzedniej, wyraża jedną, główną myśl – by Jezus Uzdrowiciel był centrum naszego życia, co szczególnie jest zaznaczone w ścieżce tytułowej.

„Sednem tej piosenki jest to, że uzdrowienie nie przyjdzie od ludzi, na których głosujemy, ani tych, których śledzimy na ekranach” – mówi lider zespołu, Mark Hall. „Przyjedzie tylko od Jezusa. On jest Uzdrowicielem”.

Słuchając płyty, wyraźnie widać zamiar grupy, którym jest pokazanie, że uzdrowienie przychodzi w wielu różnych kolorach i rozmiarach, i nie zawsze jest to uzdrowienie fizyczne, ale też duchowe. Zainspirowany historią z Ewangelii Marka 2, Hall napisał piosenkę „Anything But Easy”, mówiącą o przynoszeniu do Jezusa swoich bliskich, bez względu na przeszkody czy okoliczności.

„O uzdrowieniu, o które modlimy się w życiu innych, Bóg może mówić: Jestem gotów uzdrowić ich serce, ale zrobię to przez twoją miłość do nich” – mówi Hall. „Właśnie takie pytanie zadaję sobie samemu: czy kocham mojego przyjaciela tak bardzo, by pokonać skrępowanie, albo jego opór, gdy nie chce mnie słuchać, aby przekazać mu prawdę?”.

Świętując wydanie nowego albumu, grupa przedstawia Kartę Fana, która pozwoli słuchaczom sprawdzić, w jakim miejscu znajdują się na tle innych słuchaczy Casting Crowns z całego świata. W gatunku muzyki chrześcijańskiej, to pierwsza w swoim rodzaju, spersonalizowana karta, jaką słuchacze sami mogą stworzyć, wchodząc na stronę https://forms.sonymusicfans.com/campaign/casting-crowns-fan-card/. Fani mogą też obejrzeć materiał zapowiadający nową płytę, w którym znalazły się historie o każdej piosence, i przeczytać wywiad z Hallem, który właśnie ukazał się z magazynie „Billboard”.

Wspierając nowy album, Compassion International zaprasza na trasę koncertową Casting Crowns, „The Healer Tour”, na której wystąpią też We Are Messengers i Jonathan Traylor. Trasa rozpocznie się 17 lutego, a bilety można nabyć przez stronę internetową Casting Crowns.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

Inne: Casting Crowns wydaje specjalną edycję albumu „Only Jesus”