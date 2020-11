Carrie Underwood wydaje świąteczny Album „My Gift”

My Gift to połączenie lubianych tradycyjnych faworytów celebrujących duchową naturę Świąt Bożego Narodzenia i kilku własnych utworów. Carrie napisała dwie z nowych oryginalnych piosenek wraz z częstym współpracownikiem Brett’em James’em („Jesus, Take the Wheel”, „Something In The Water”) i współproducentem „Cry Pretty”, Davidem Garcia.

Oprócz bardzo wyjątkowego występu 5-letniego syna Carrie, Isaiah Fishera, w świątecznym klasyku, który zainspirował tytuł albumu, „Little Drummer Boy”, My Gift zawiera owoc współpracy z laureatem Emmy, GRAMMY, Oskara oraz zdobywcą nagrody Tony’ego, Johnem Legendem, przy oryginalnym utworze „Hallelujah” napisanym przez Legenda i Toby’ego Gada („All of Me”).

Wczoraj Carrie pojawiła się na antenie TODAY NBC, aby omówić „My Gift”, a także swą historyczną wygraną ACM oraz to, jak spędza czas z rodziną w tym roku. Carrie Underwood podzieliła się również, że wraz z wydaniem My Gift, pomogła świętować sezon dawania poprzez swoją Fundację C.A.T.S. (Checotah Animal, Town, and School Foundation).

Niedawno podarowała uczniom w swoim rodzinnym mieście Checotah, Chromebooki i inne materiały o wartości 100 000 dolarów, aby pomóc im w czasie pandemii, a także stworzyła stronę internetową dla fanów, na której mogą oni dzielić się własnymi historiami o aktach dobroci, a także przykładami tego, jak wszyscy możemy inspirować innych, wpłacając je dalej.

Carrie wystąpi również w zupełnie nowym świątecznym programie specjalnym, który będzie dostępny wyłącznie na HBO Max. Wystąpi na żywo z orkiestrą oraz chórem, wykonując połączenie ukochanych tradycyjnych faworytów celebrujących duchową naturę Świąt, a także nowy, oryginalny materiał z My Gift. Max Original będzie wyprodukowany przez Gary’ego Goetzmana i Toma Hanksa dla Playtone, oraz Carrie Underwood i jej menadżerkę, Ann Edelblute. HBO Max wystartuje z premierą w te Święta.

Fani mogą zakupić nowe pakiety towarów w oficjalnym sklepie My Gift. My Gift będzie również wydany na winylu 30 października.

1. Joyful, Joyful, We Adore Thee (Traditional)

2. O Come All Ye Faithful (Traditional)

3. Let There Be Peace (Carrie Underwood, Brett James, David Garcia)

4. Little Drummer Boy (featuring Isaiah Fisher) (Harry Simeone, Henry Onorati, Katherine Davis)

5. Sweet Baby Jesus (Carrie Underwood, Brett James, David Garcia)

6. Hallelujah (with John Legend) (John Stephens aka John Legend, Toby Gad)

7. O Holy Night (Traditional)

8. Mary, Did You Know? (Buddy Greene, Mark Lowry)

9. Have Yourself A Merry Little Christmas (Ralph Blane, Hugh Martin)

10. Away In A Manger (Traditional)

11. Silent Night (Traditional)

