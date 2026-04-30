Carrie Underwood mówi „nie musisz sprzedawać swojej duszy”, aby odnieść sukces w muzyce

Carrie Underwood, zwyciężczyni „American Idol” z 2005 r., od lat należy do czołówki muzyki country i konsekwentnie podkreśla swoją wiarę chrześcijańską. W tym tygodniu wróciła do programu jako jurorka, współtworząc odcinek poświęcony muzyce inspirowanej wiarą.

Artystka zaznaczyła, że sukces w branży rozrywkowej nie wymaga rezygnacji z wartości: trzeba pozostać wiernym swoim przekonaniom i pamiętać o ich źródle. Podkreśliła, że choć środowisko show-biznesu nie sprzyja otwartemu mówieniu o wierze, możliwe jest osiągnięcie sukcesu bez kompromisów.

W odcinku, emitowanym w okresie Wielkanocy, pojawiły się wyraźne elementy religijne – występy z repertuarem chrześcijańskim, modlitwy oraz momenty uwielbienia. Underwood wykonała hymn „How Great Thou Art”, a uczestnicy prezentowali utwory o tematyce duchowej.

Piosenkarka doceniła twórców programu za odwagę w podjęciu takiej tematyki, zaznaczając, że została ona przedstawiona w sposób otwarty i niewymuszony – jako osobista interpretacja wiary i inspiracji.

Jako jurorka Underwood chce być wsparciem dla młodych artystów, pokazując, że można rozwijać karierę, nie rezygnując z przekonań. Podkreśliła, że talent nie jest wyłącznie zasługą człowieka, a każdy musi odnaleźć własną drogę, zachowując wierność swoim wartościom.

Autorstwa Leah MarieAnn Klett ,

Źródło opr.: Christian Post