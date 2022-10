Cana’s Voice – This Changes Everything

Cana’s Voice okrzyknięty został nowym fenomenem wokalnym, szczególnie TaRanda, Jody McBrayer (dawniej Avalon), Doug Anderson (dawniej EHSS). Ten neutralny gatunkowo projekt wzbudza szerokie zainteresowanie i cieszy się dużą popularnością. Wśród liderów branży muzycznej, projekt „This Changes Everything 2016” został nazwany chrześcijańską muzyczną grupą wokalną naszej dekady!

Kultowy głos muzyki chrześcijańskiej

TaRanda została nazwana jednym z najbardziej kultowych głosów w muzyce chrześcijańskiej, powróciła do czołówki z nagraniem GMA Dove Award, The Healing. Zdolności wokalne tej artystki zostały ujęte jako nie do opisania. Wiele osób określiło je jako pełne czci, ducha i inspirujące. Jej głos wspaniale wpasowuje się w serca słuchaczy w każdym wieku. Jej wokalna autentyczność przez wiele lat zapewniała jej rolę gościnnej solistki w słynnym Brooklyn Tabernacle Chooir. TaRanda zwiedzała świat, występując na scenach Europy aż po Carnegie Hall, jej wokal i osobowość sceniczna urzeka wszystkich, którzy ją słuchają.

Piosenki zachęty

TaRanda wybiera piosenki, które inspirują ludzkie serca do jeszcze głębszego wyrażenia miłości naszemu Stwórcy. Melodie zazwyczaj przechodzą w ballady czy uwielbienia. TaRanda bardzo kocha swoją publiczność, docenia ją i dzieli się z nią swym sercem, wiernie śpiewając na cześć Boga. Można powiedzieć, że jest muzycznie autentyczna.

TaRanda i złamane serce

We wrześniu 2010 roku zmarł mąż TaRandy Tony, u którego w roku 2007 odkryto niewydolność nerek. TaRanda tak wypowiada się o tym najtrudniejszym czasie w jej życiu: „Tony był moją największą zachętą” – mówi TaRanda. „Pożegnanie było najtrudniejszą rzeczą, z jaką kiedykolwiek miałem do czynienia”. Wpatrując się w niepewność, TaRanda zdała sobie sprawę, że następny krok w jej życiu był tym, do którego Bóg przygotowywał ją od dłuższego czasu. „Przez lata byłem bardzo pobłogosławiony niesamowitymi możliwościami. Pan wiernie przeszedł przez to wszystko ze mną. Patrzę wstecz na wszystko, z czym mieliśmy do czynienia i wiem, że był to czas przygotowań do tego nowego dnia. Najlepszym sposobem, w jaki pamiętam Tony’ego, jest zrobienie tego, co wiem, że chciałby, abym zrobił. Zawsze popychał mnie do śpiewania i z Bożą pomocą, to jest to, co nadal robię”.

Utwory, jakie znalazły się na albumie to:

1. Heavenly Father

2. Give It To You

3. Jesus Never Fails

4. On Mountains Alone 5. All My Reasons Are You

6. Love Anyway 7. His Heart Is Big Enough

8. There Is A Mountain

9. Same Hands 10. Let The Blood Speak For Me

11. Hello Fear

12. I Won’t Go Back

13. Holy Spirit Come Fill This Place.

Źródło pomocnicze: https://tarandamusic.com/product/278819

