Aby zaimponować potencjalnemu klientowi Ken Matthews doradca finansowy zapisuje się na obóz, aby być tam opiekunem dzieci z rodzin zastępczych. Dostaje pod opiekę Eliego, dziesięciolatka, który od początku postanawia nienawidzić obozu. Ken nie jest zadowolony z zakwaterowania w starej przyczepie kempingowej, co doprowadza do konfliktu Eliego z kierowniczką obozu Tammie Pickens. Jednakże, kiedy Ken odkrywa ciemną przeszłość Eliego, jego obojętność przeradza się we współczucie. Ale jak naprawić lata odrzucenia i przemocy w ciągu zaledwie kilku dni obozu letniego?

Zainspirowany prawdziwymi historiami zwykłych ludzi, którzy udzielają niezwykłej pomocy wykorzystywanym i porzuconym dzieciom, CAMP jest opowieścią pełną nadziei, dającą światło w ciemnościach.

Oficjalna strona filmu: www.thecampmovie.com

Dane techniczne:

Rok wydania: Lipiec 2016

Nośnik: DVD

Format: 16:9, Widescreen, Dolby Digital

Gatunek filmowy: Dramat

Lektor: Polski 2.0, Angielski 2.0, Słowacki 2.0

Napisy (subtitles): Polskie, Słowackie, Czeskie, Węgierskie

Czas trwania: 110 minut

Camp – Obóz