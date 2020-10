Cała Biblia przetłumaczona na 700 języków; 5,7 miliarda ludzi ma dostęp do Pisma Świętego

Cała Biblia została przetłumaczona na ponad 700 różnych języków, co oznacza, że ponad 5,7 miliarda ludzi na świecie ma teraz Stary i Nowy Testament w swoim rodzinnym języku.

Według Wycliffe Bible Translators (WBT), obecny kamień milowy osiągnięto w ubiegłych tygodniach. Tłumaczeniem na 700 różnych języków objęto pełny zakres 66 biblijnych ksiąg.

James Poole, dyrektor naczelny WBT, powiedział, że ten przełomowy wynik „reprezentuje ogromną pracę, jaką tłumacze Biblii wykonują na całym świecie”.

„Ilekroć słyszymy, że Biblia została przetłumaczona na kolejny język, wiemy, że ludzie z tej grupy językowej po raz pierwszy otrzymują pełny dostęp do kompletnego obrazu Bożej historii” – powiedział Poole. „Dobrze jest zrobić krok do tyłu i uświadomić sobie, co ta siedemsetna Biblia oznacza: 5,7 miliarda ludzi, którzy mówią w 700 językach, mają teraz Biblię w języku, który najlepiej do nich przemawia. To przełomowa liczba, która nadal rośnie”.

WBT twierdzi, że „niemożliwe” jest określenie, który biblijny przekład był siedemsetny, ponieważ było „kilka fizycznych wydań Biblii” i „kilka wydań dostępnych online i przez aplikacje, wszystkie mniej więcej w tym samym czasie”.

Organizacja wymieniła trzy niedawne wydania Biblii, z których każde może być siedemsetne: Biblia Huichol (Wixaritari) wydana w Meksyku, Biblia Ellomwe w Malawi i Biblia Igede, z której korzysta nigeryjska grupa etniczna.

Cała Biblia – Tyle tłumaczeń biblijnych

„To niesamowite, ale w toku jest tyle tłumaczeń biblijnych, że nie możemy wskazać siedemsetnej Biblii. Żyjemy w ekscytujących czasach, w których wizja, że wszyscy ludzie będą mogli czytać lub słyszeć Słowo Boże w swoim języku, staje się rzeczywistością” – powiedział Poole.

Wiadomość świętowało też American Bible Society (ABS), wskazując, że w ciągu ostatnich kilku dekad tłumaczenie Biblii szybko nabrało tempa dzięki „postępowi w technologii tłumaczenia” oraz „bezprecedensowemu poziomowi współpracy wśród agencji tłumaczeń Biblii”.

Tylko w ciągu ostatnich czterech lat, ABS sfinansowało przekłady biblijne w 328 językach, z których większość wykonali miejscowi tłumacze zrzeszeni w Zjednoczonych Towarzystwach Biblijnych.

„Jesteśmy wdzięczni Bogu, naszym partnerom w służbie oraz partnerom finansowym, których hojność umożliwia tę pracę dla Królestwa” – powiedział dyrektor naczelny American Bible Society, Robert Briggs.

Stowarzyszenie zwróciło jednak uwagę, że to praca daleka od zakończenia, ponieważ ponad połowa z istniejących na świecie 7 tysięcy grup językowych nie ma dostępu do jakiejkolwiek formy Pisma Świętego, a 1,5 miliarda ludzi nadal nie może przeczytać we własnym języku pełnej Biblii.

Celem ABS jest przetłumaczenie Pisma na wszystkie żywe języki na świecie do 2033 roku.

Dzięki nowoczesnej technologii, Biblia, najlepiej sprzedająca się książka na świecie, może dotrzeć do milionów ludzi w nowe, innowacyjne sposoby. Zgodnie ze statystykami, liczba języków, na które przetłumaczono pełną Biblię, w ciągu ostatnich 30 lat prawie się podwoiła, z 351 w 1990 roku do 700 w 2020 roku.

We wrześniu ukazała się pierwsza w historii, pełna Biblia w amerykańskim języku migowym, pozwalając 70 milionom głuchych na świecie na darmowy dostęp do Pisma.

Zgodnie z raportem State of the Bible 2020, wydanym wcześniej tego roku przez Barna Group i ABS, większość czytelników Biblii (65 procent) woli wersję drukowaną. Jednak tzw. Pokolenie Y („milenialsi”) prawie z taką samą chęcią sięga po Biblię cyfrową (52 procent), jak po drukowaną (48 procent). Amerykanie mieszkający w gospodarstwach domowych posiadających Biblię (77 procent populacji), tak samo chętnie korzystają z aplikacji biblijnych, jak ci, którzy nie mają w domu Biblii (56 procent do 55 procent).

Autor: Leah MarieAnn Klett

Źródło: The Christian Post

