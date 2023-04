Cade Thompson wydaje swój drugi album „Empty Room”

Nowy artysta współczesnej muzyki chrześcijańskiej, Cade Thompson, właśnie wydał swój drugi album, „Empty Room”, dostępny na wszystkich platformach cyfrowych. Na płycie złożonej z 12 utworów słuchacze znajdą dowód wspaniałego, muzycznego rozwoju Thompsona, zarówno pod kątem brzmieniowym, jak i lirycznym. Mówi dyrektor naczelny wytwórni płytowej Red Street, Jay DeMarcus: „Jestem ogromnie dumy z Cade’a i ze wzrostu, jaki zademonstrował przez nową muzykę. Już w tak młodym wieku nadal robi wrażenie swoją duchową głębią i talentem. Jestem podekscytowany, że świat może to usłyszeć!”.

Płyta „Empty Room”, wyprodukowana przez AJ Pruis’a i Micah Kuipera przy udziale Matta Armstronga i Ethana Hulse’a, zawiera sześć poprzednio wydanych utworów, w tym zyskujący popularność singiel radiowy „Good God”, i sześć zupełnie nowych, nieznanych słuchaczom piosenek. Nowe utwory, jak „Mom Like You”, „One Prayer Away” i „Mercy”, ujawniają inną stronę wyrażonego na całej płycie talentu Thompsona w pisaniu piosenek, opowiadaniu historii i lirycznej głębi.

Przy prawie 55 milionach zanotowanych do tej pory odsłon, muzyka Cade Thompsona znajduje oddźwięk u fanów z całego świata, a jego obecny, długo oczekiwany, drugi projekt, wyraża serce artysty ukryte w jego służbie. Opisując swoją motywację przy tworzeniu „Empty Room”, Thompson wyjaśnia: „Album narodził się z historii o początku mojej kariery i jej rozwoju. Zacząłem pisać piosenki w swoim pokoju w szkole średniej i były to chwile, które ukształtowały mój rytm serca tego, kim jestem dzisiaj. ‘Empty Room’ wyraża moc regularnego spędzania czasu na osobności z Bogiem, a w moim przypadku, we własnym, pustym pokoju. Nie mogę się doczekać, aż ludzie z całego świata usłyszą ten bardzo szczególny projekt”.

Cade Thompson będzie przez całe lato grać koncerty i spotykać się z fanami w całym kraju na konferencjach, dużych festiwalach muzycznych i jako artysta otwierający przed występami takich gwiazd współczesnej muzyki chrześcijańskiej, jak Toby Mac i Newboys. Płyta „Empty Room” jest dostępna na platformach streamingowych; więcej informacji o nadchodzących terminach jego trasy można znaleźć na stronie CadeThompsonMusic.com.

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat

