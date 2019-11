Były zawodnik NBA, Magic Johnson, zwiększa swoje zaangażowanie w kościele

Były super-zawodnik koszykówki, Earvin „Magic” Johnson, opuścił stanowisko dyrektora operacyjnego Los Angeles Lakers, by więcej czasu poświęcić na służbę w swoim kościele i społeczności.

„Chciałem bardziej zaangażować się w swoim kościele i w pracy z biskupem Blake’iem” – powiedział Johnson w wywiadzie dla The Associated Press. „Gdy myślę o jego duchowej wizji i planie, ale też o jego celach biznesowych dla korytarza Crenshew, to zgadza się z tym, co sam robię w moim biznesie. Podzielam jego wizję i chcę pracować z nim i dla niego, i zobaczyć, jak możemy ulepszyć naszą społeczność”.

Johnson i jego żona Cookie od 20 lat są członkami Kościoła Bożego w Chrystusie w West Angeles, prowadzonego przez biskupa Charles’a E. Blake’a.

Niedawno Johnson doradzał kościołowi w sprawie sprzedaży części jego mienia. Dochód umożliwi budowę centrum życia rodzinnego dla 20 tysięcy uczestników cotygodniowych nabożeństw. Dzięki sprzedaży, kościół spłacił też hipotekę na swojej katedrze i stworzył rezerwę finansową.

„To wielkie osiągnięcie, że afro-amerykański pastor, biskup, mówi nam jako społeczności i kongregacji, że ‚posiadamy nasz kościół'” – powiedział Johnson w wywiadzie dla AP. „Sądzę, że inni pójdą za tym przykładem”.

Johnsona pociąga pomysł, że dzięki centrum życia społecznego będzie można świadczyć wiele usług społecznych. „Gdy [biskup] poprosił mnie o pomoc, bardzo chętnie się zgodziłem, by móc doradzać jemu i innym członkom, których wybrał, i dbać o podejmowanie właściwych decyzji i kroków” – powiedział.

Zaangażowanie Johnsona w kościele i jego relacja z biskupem Blake’iem pomogła mu wzrastać w wierze.

Którejś z ostatnich niedziel Johnson stwierdził, że teraz więcej się modli i chce więcej czasu spędzać z ludźmi wiary. „To prawdziwe błogosławieństwo, gdy wiesz, w jakim kierunku idziesz” – powiedział Magic. „To dla mnie duża zmiana, bo gdy teraz idę przemawiać w korporacjach, zaczynam od chwalenia Pana… Można dotknąć też innych, by chwalili Pana”.

Johnson pracował z biskupem Blake’iem i kościołem przy kilku innych projektach. Był zaangażowany w niesienie pomocy miastom zniszczonym przez huragany i katastrofy naturalne, jak huragan Harvey. Ze strony internetowej kościoła dowiadujemy się też, że współpracował z kościelną służbą męską, pomagając umacniać mężczyzn, chłopców i rodziny z podupadłych części miasta.

Autor: Mark Ellis

Źródło: GODREPORTS