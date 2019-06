Były transseksualista i była lesbijka mówią: „Bóg może uzdrowić każdego”

Podczas gdy lewica obchodzi miesiąc gejowskiej dumy, nawołując do przyjęcia „Ustawy Równości”, by rozszerzyć w Stanach Zjednoczonych zabezpieczenia anty-dyskryminacyjne dla ludzi z kręgu LGBTQ, Kościół mierzy się z groźbą bardziej negatywnych konsekwencji, jeśli do niej nie dołączy.

Tymczasem, w programie CBN „The Prayer Link” wypowiadają się były transseksualista i była lesbijka, twierdząc, że swoje uwolnienie zawdzięczają Kościołowi i słuchaniu biblijnego nauczania.

„Biblia mówi, że grzech jest fajny na chwilę” – powiedziała w programie Janet Boynes, była lesbijka. „Moje życie zmierzało spiralnie w dół, ale Pan Bóg działał w moim sercu”.

Boynes przez 14 lat trwała w związku homoseksualnym, aż przypadkowe spotkanie zaprowadziło ją do kościoła Maple Grove Assembly of God w Maple Grove w Minnesocie.

„Właśnie tam Kościół dał mi wsparcie i pomógł wyjść z tego stylu życia” – powiedziała.

Obecnie, Boynes prowadzi organizację o nazwie Janet Boynes Ministries International, która skupia się na służbie wobec ludzi, którzy opuścili homoseksualny styl życia, zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

„Chcemy dać im wsparcie i pomoc, zaprowadzić do właściwego doradcy i zaangażować ich w kościele, a także rozmawiać z kościołami z całego kraju o tym, jak mogą pracować z ludźmi, którzy się zmagają” – powiedziała.

Jeffrey McCall przez 2 lata żył jako transseksualna „kobieta” o imieniu Scarlet i mówi, że w tym czasie potajemnie słuchał pastora z Georgii, Jentezen’a Franklina.

McCall twierdzi, że tym, co w końcu do niego dotarło i rozpoczęło proces uwolnienia, były właśnie tamte biblijne przesłania.

„Oczywiście nie chodziłem do kościoła jako Scarlet,” – wyjaśnił – „a w tamtym czasie było tak wiele rzeczy, które usłyszałem. Nigdy nie zapomnę jednego przesłania: ‚Głębokie rany, głębokie uzdrowienie’. Poruszało temat głębokich ran, jakie czasem mamy, i jak Pan może je uleczyć”.

„Właśnie to przesłanie szczególnie mnie poruszyło, gdy się dowiedziałem, że jest proces uzdrowienia, jakie Pan może przynieść każdemu z nas” – mówił dalej.

McCall powiedział, że życie jako Scarlet doprowadziło go do poczucia winy, depresji i myśli samobójczych.

W końcu, w 2016 roku zawołał do Boga.

„Powiedziałem Bogu: ‚Czy będę kiedyś dla Ciebie żyć'” – wspominał w programie. „Powiedziałem: ‚Wiem, Boże, że jest coś więcej, niż po prostu kościół. Jest coś, co dzieje się w życiu ludzi, gdy mają radość i pokój’. Wtedy usłyszałem, jak Bóg mówi: ‚Tak, będziesz dla mnie żyć'”.

Teraz Jeffrey dzieli się swoją historią w swojej nowej książce For Such a Time: From Transgender to a Son of God (Na czas taki, jak ten: od transpłciowości do syna Boga).

Jeffrey jeździ też po kraju, głosząc przesłanie o Bożej miłości, która może przemienić zniszczonych i zgubionych.

By posłuchać jego wypowiedzi, obejrzyj „Prayer Link” na cbnnews.com.

Talia Wise

źródło: CBN News