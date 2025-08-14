Ze świata

Były reporter AP o stronniczości mediów wobec Izraela po 7 października

14/08/2025Aktualizowane: 14/08/2025

Na Forum Globalnym American Jewish Committee 2025 dziennikarz i były korespondent Associated Press Matti Friedman przedstawił bezpośrednią analizę uprzedzeń, dezinformacji i podwójnych standardów w relacjach mediów na temat Izraela.

Wskazał na dwie główne kwestie: nieproporcjonalną skalę zainteresowania tym tematem oraz zawężone, uproszczone ramy narracji. W czasach, gdy pracował w jerozolimskim biurze AP (2006–2011), Izrael relacjonowało ok. 40 etatowych dziennikarzy — więcej niż Chiny, Indie czy całą Afrykę Subsaharyjską łącznie. Zdaniem Friedmana takie skupienie na „małym konflikcie” sztucznie nadaje mu rangę najważniejszego wydarzenia na świecie, szczególnie w amerykańskiej polityce.

*** Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na swój adres e-mail. ***

Krytykował też konsekwentne określanie go mianem „konfliktu izraelsko-palestyńskiego”, co pomija szerszy wymiar regionalny — wojny Izraela z Egiptem, Jordanią, Libanem, Irakiem oraz obecne starcie z Iranem. Taka redukcja, jak podkreślał, tworzy uproszczoną, emocjonalną opowieść o „złym Izraelu” w wyobraźni liberalnego Zachodu.

Po ataku Hamasu 7 października 2023 r. media przez krótki czas pokazywały cierpienie Izraelczyków, ale szybko powróciły do narracji o izraelskiej winie — czego przykładem była szeroko nagłośniona, fałszywa informacja o zbombardowaniu szpitala w Gazie. Friedman wskazywał, że w redakcjach coraz częściej decyzje podejmują aktywiści, a nie dziennikarze, i że pytanie „co się dzieje?” zastąpiło „komu to służy?”.

Jego zdaniem wiele relacji z Gazy powstaje pod dyktando lub presją Hamasu — media pomijają obecność bojowników, opierają się na statystykach dostarczanych przez tę organizację i koncentrują się na ofiarach cywilnych. Wspomniał, że AP w przeszłości blokowała publikacje, które mogłyby „pomóc niewłaściwej stronie”, jak w przypadku odrzuconej oferty pokojowej premiera Ehuda Olmerta w 2008 r.

Friedman uznaje, że problem jest strukturalny i nieodwracalny — starych instytucji medialnych „nie da się uratować”. Rozwiązaniem jest tworzenie nowych ośrodków informacyjnych i wzmacnianie życia żydowskiego od środka, m.in. przez naukę hebrajskiego, który otwiera dostęp do całego dziedzictwa cywilizacji żydowskiej, niezależnie od uprzedzeń zewnętrznych.

Jego wystąpienie to nie tylko krytyka stronniczości mediów, lecz także przewodnik po tym, jak powstają i utrzymują się narracje — oraz dlaczego samo „naprawienie” obrazu Izraela w prasie nie wystarczy.

Cały artykuł w j. angielskim jest na stronie All Israel News.

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

Tagi
14/08/2025Aktualizowane: 14/08/2025
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Madonna błaga papieża o pomoc dla dzieci z Gazy

13/08/2025

Iran: Lawina egzekucji w ramach represji wobec przeciwników reżimu

12/08/2025
terroryzm

Państwa arabskie chcą rozbrojenia Hamasu i uwolnienia zakładników

12/08/2025

Chcieli go ocenzurować, a Bóg obrócił to w dobro. Niezwykła trasa Seana Feuchta

11/08/2025
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button