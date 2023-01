Były gej uznany za przestępcę bo opowiedział swoje świadectwo nawrócenia

Chrześcijański pracownik organizacji dobroczynnej został postawiony w swoim kraju w stan oskarżenia za rzekome promowanie „praktyk konwersyjnych” podczas wywiadu online, w którym opowiadał, jak po przyjęciu zbawienia w Jezusie Chrystusie postanowił porzucić swój dawny, homoseksualny styl życia.

W przypadku wyroku skazującego, Matthew Grech może otrzymać karę do pięciu miesięcy więzienia i prawie 5 500 dolarów grzywny – poinformował jego reprezentant prawny, Christian Legal Centre (CLC).

CLC, chrześcijańska, niekomercyjna firma prawna, określiła sprawę Grecha mianem „pierwszego w historii postępowania sądowego za ‘praktyki konwersyjne’ na Malcie”.

Jego rozprawa ma się odbyć 3 lutego w Sądzie Magistrackim w Valletta przy udziale gospodarzy PMnews Malta, lokalnego kanału wolnych mediów informacyjnych.

Jego przestępstwo? Podzielił się swoim świadectwem online

Grech jest powiernikiem Core Issues Trust, organizacji ściśle współpracującej z International Federation for Therapeutic and Counselling Choice oraz X-Out-Loud.

Jego problem prawny zaczął się po tym, gdy w czasie reklamowanego na Facebooku wywiadu opowiedział swoje świadectwo „byłego geja”.

W trakcie rozmowy mówił o swoim dzieciństwie i zamęcie, jakiego doświadczał na obszarze własnej seksualności i relacji. Opowiadał o zaangażowaniu w relacje homoseksualne w wieku dorosłym, aż został chrześcijaninem, co dramatycznie zmieniło jego życie.

Matthew Grech nie zgodził się z pojęciem „terapia konwersyjna” i stwierdził, że im bardziej zagłębiał się w wiarę chrześcijańską i poznawanie Biblii, tym bardziej „rozumiał, że w Biblii homoseksualizm nie jest tożsamością, tak jak dzisiaj się to pokazuje. I nie jest też uczuciem, ale praktyką”.

„To znaczy, że bez względu na to, jakich uczuć seksualnych doświadcza mężczyzna lub kobieta w relacji homoseksualnej z osobą tej samej płci, w oczach Boga dopuszcza się czynu homoseksualnego, który jest grzechem” – wyjaśnił. „Tak jak każdy inny grzech, można z niego pokutować i prosić Boga o wybaczenie, i prosić Go o siłę do przezwyciężenia. Mówię tu z perspektywy chrześcijańskiej”.

W żadnym miejscu rozmowy Grech nie zapraszał słuchaczy do udziału w terapii, ani nie zachęcał do zwracania się o pomoc w niechcianym pociągu homoseksualnym. Dowodzi tego transkrypcja wywiadu wykonana przez PMnews Malta.

Po wywiadzie, policja wysunęła przeciwko niemu oskarżenie za rzekome reklamowanie praktyk konwersyjnych. W otrzymanym przez niego nakazie postępowania sądowego, oskarżono go o reklamowanie „praktyk konwersyjnych” i złamanie „artykułu 3, paragrafu 567 maltańskiego prawa”. (…)

CLC donosi, że dwóm gospodarzom PMnews Malta również postawiono podobne zarzuty.

„Zdeterminowani, by stłumić wszelką dyskusję”

Grech uważa, że stał się celem członków Maltańskiego Ruchu Praw Gejów (Malta Gay Rights Movement), którzy twierdzą, że chrześcijańskie przekonania na temat małżeństwa i tożsamości człowieka oraz wszelka dyskusja wokół stylu życia LGBT powinny być traktowane jako przestępstwo karne.

33-latek, który nigdy wcześniej nie miał do czynienia z policją, powiedział: „Byłem w szoku, gdy policja ni z tego ni z owego zadzwoniła do mnie i mówi, że jestem wezwany na przesłuchanie”.

„Kanał informacyjny, w którym wystąpiłem, to bardzo mała i dopiero powstała platforma promująca wolność słowa na Malcie. Nie sądziłem, że Maltański Ruch Praw Gejów potraktuje to aż tak poważnie, by uznać mnie za przestępcę za opowiedzenie mojego chrześcijańskiego świadectwa” – powiedział Grech. „To pokazuje, jak bardzo są zdeterminowani, by stłumić wszelką dyskusję lub głos w tych kwestiach. Zacząłem się martwić o siebie i o to, co pomyśli moja rodzina, bo jeszcze nigdy nic podobnego mi się nie przydarzyło”.

„Jestem zdecydowany, by podnieść świadomość na temat zagrożenia i szkody, jaką stanowią i będą powodować zakazy ‘terapii konwersyjnej’, nie tylko dla kościołów i społeczeństwa na Malcie, ale na całym świecie” – wyjaśnił.

„Oddałem się dzieleniu swoim świadectwem, bo nie chcę, by inni mężczyźni i kobiety przechodzili przez to, przez co sam przeszedłem w czasie mojego wychowania i dorastania. Nie chcę, by byli ofiarami niechcianych uczuć seksualnych. Nie chcę, by byli okradani z biblijnej strony spojrzenia na seks, seksualność i małżeństwo. Nie chcę, by ludzie masowo wierzyli w hasło ‘urodzony jako gej, zmiana niemożliwa’, ani, by te słowa przechodziły mimo uszu” – powiedział.

„Zakaz ‘terapii konwersyjnej’ tworzy ideologiczny efekt domina. Stojące za nim lobby i ruchy praw gejowskich przyjmują jedyny moralny punkt widzenia na ludzką seksualność i narzucają go całej populacji. Powoduje to prawny zamęt i zniechęca dziennikarzy do badania drugiej strony tego tematu” – mówi dalej Matthew Grech.

Zagrożenie dla wolności prasy

Adwokaci CLC mówią, że wolność prasy jest na Malcie zagrożona, a każdy, kto szuka pomocy w niechcianym pociągu do tej samej płci, który należy do cech chronionych, będzie uciszany i spychany do podziemia.

Adwokaci twierdzą, że oskarżenia przeciwko Grech’owi łamią jego podstawowe prawo człowieka do wolności ekspresji, zabezpieczane na mocy artykułu 41 Konstytucji Malty oraz artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Będą dowodzić przed sądem, że na podstawie legislacji o prawach człowieka zaczerpniętej ze zobowiązań Malty na mocy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także na podstawie praw do wolności słowa gwarantowanych przez maltańską konstytucję, Grech miał wszelkie prawo do swobodnego dzielenia się swoją historią i wyrażania swoich poglądów na temat niechcianego pociągu homoseksualnego.

Adwokaci Grecha nie zgadzają się też z zarzutami policji, że ich klient „reklamował praktyki konwersyjne”. W żadnym momencie wywiadu Grech nie kierował widzów i słuchaczy do doradcy, terapeuty lub placówki terapeutycznej, co łamałoby prawo Malty.

Andrea Williams, dyrektor naczelna CLC, powiedziała w oświadczeniu: „Uznanie kogoś za przestępcę za to, że podzielił się swoją historią wolności i zmiany z niechcianych i nie dających spełnienia praktyk seksualnych jest dyskryminujące i łamie chrześcijańskie wolności tej osoby oraz jej podstawowe prawo człowieka do wolności słowa”.

„Na Malcie zaczął się efekt domina zakazów ‘terapii konwersyjnej’. Jeśli ta sprawa ustali na Malcie precedens, to jeśli nie podejmiemy stanowczych działań, podobne sprawy zobaczymy w Wielkiej Brytanii” – wyjaśniła.

Pierwszy kraj Unii Europejskiej, który zakazał „terapii konwersyjnej”

Malta stała się pierwszym krajem Unii Europejskiej, który w 2016 roku zakazał praktyk określanych przez lobby LGBT mianem „terapii konwersyjnej”. Za jej przykładem poszły inne kraje, takie jak Wielka Brytania i Australia, posługując się oryginalną legislacją Malty jako matrycą dla podobnych zakazów.

W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje zakaz praktykowania „terapii konwersyjnej” wobec nieletnich, obejmujący 25 stanów, Dystrykt Kolumbii, Puerto Rico oraz sto okręgów miejskich.

Od czasu postawienia w stan oskarżenia, Grech ostrzega, że podobne sytuacje „wkrótce będą się pojawiać w Wielkiej Brytanii i innych krajach na całym świecie”.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News

