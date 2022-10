Byłem fotografem w Auschwitz – Anna Dobrowolska

Historia człowieka, który fotografował piekło.

„Nazywam się Wilhelm Brasse. Jestem fotografem. Od września 1940 roku byłem więźniem w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Wykonałem ponad 50 tysięcy zdjęć do obozowych kartotek oraz dokumentację eksperymentów doktora Mengelego” – tak swoją opowieść zaczyna człowiek, którego zdjęcia stały się dowodem zbrodni przeciw ludzkości.

Wilhelm Brasse, dwudziestotrzyletni mężczyzna z Żywca, trafił do Auschwitz. Spędził tam ponad cztery lata i na zlecenie nazistów prowadził dokumentację fotograficzną. Po wojnie jego zdjęcia obiegły cały świat, dając świadectwo tragedii ponad miliona osób. Brasse po tym, co widział w Auschwitz, nigdy nie wrócił do zawodu. Mroczne wspomnienia z obozu nie pozwoliły mu wykonywać zwykłych fotografii.

Byłem fotografem w Auschwitz to pierwszoosobowa relacja z obozowego piekła.

„Jestem pod dużym wrażeniem tej książki. Nie jest to praca naukowa ani też sensu stricte pamiętnik, ale wnosi bardzo dużo do wiedzy dzisiejszych zwyczajnych ludzi nie tylko o obozie, lecz i o systemie, który takie obozy stworzył.”

Władysław Bartoszewski

„Byłem fotografem w Auschwitz. Prawdziwa historia Wilhelma Brassego” – książka Dobrowolskiej

Anna Dobrowolska – polska producentka filmowa, a wcześniej publicystka. Od 2002 roku odpowiada za produkcję filmów fabularnych, dokumentalnych, musicali i programów telewizyjnych. Zrealizowała film Portrecista, który był wielokrotnie nagradzany w kraju i na świecie, a ostatnio wyprodukowała, razem z Leonardo DiCaprio, dla Netflixa dokument Walka. Obecnie pracuje nad filmem fabularnym o Wilhelmie Brassem, realizowanym w koprodukcji międzynarodowej, ze światową dystrybucją.

Dane książki:

Tytuł: Byłem fotografem w Auschwitz. Prawdziwa historia Wilhelma Brassego

Autor: Anna Dobrowolska

Oprawa twarda

Wydanie: Drugie

ISBN: 978-83-240-6413-7

EAN: 9788324064137

Liczba stron: 400

Wydawnictwo: Znak

Format: 140x205mm

Cena katalogowa: 54,99 zł

Rok wydania: 2022