Byłam lesbijką – Jackie Hill Perry

Historia o tym, kim kiedyś byłam, i o tym, kim zawsze był Bóg. W książce Byłam Lesbijką. Gay Girl, Good God Jackie Hill Perry dzieli się historią swojego życia, opowiadając o praktycznych narzędziach, które pomogły jej odzyskać pełnię człowieczeństwa. Wiedziała, że chrześcijanie mają wiele do powiedzenia na temat seksualności i tożsamości płciowej. Czy powinna zatem spróbować zmienić samą siebie? Jak mogła przestać kochać kobiety, skoro czuła, że homoseksualizm jest dla niej bardziej naturalny, niż kiedykolwiek byłby heteroseksualizm?

W wieku dziewiętnastu lat Jackie na własnej skórze doświadczyła, co to znaczy stać się nowym człowiekiem. I to nie w trakcie nabożeństwa czy rozmowy z człowiekiem wierzącym. To sam Bóg, wszedłszy do pokoju Jackie, wkroczył tym samym w jej życie i pociągnął jej serce ku Sobie – ku światłu Swojej Ewangelii.

Przeczytaj, aby zrozumieć. Przeczytaj, aby zyskać nadzieję. Albo przeczytaj, aby – jak Jackie – stać się nowym człowiekiem.

O autorce

Jackie Hill Perry – pisarka, poetka i artystka, której utwory publikowano na łamach „The Washington Times”, a także na stronach internetowych takich organizacji jak Desiring God, The Gospel Coalition i inne. Od swojego nawrócenia w 2008 roku odczuwa nieodparte pragnienie, aby dzięki swojemu darowi przemawiania i nauczania dzielić się światłem Ewangelii Bożej tak prawdziwie, jak tylko potrafi. Prywatnie jest żoną Prestona oraz mamą dwóch córeczek, Eden i Autumn.

Dane książki

Tytuł: Byłam lesbijką. Gay Girl, Good God

Autor: Jackie Hill Perry

Rok wydania: 2020

Wydawca: Wydawnictwo MW

Fragment z wprowadzenia

NAPISAŁAM TĘ KSIĄŻKĘ z miłości – to takie wyświechtane słowo, bez przerwy wyrywane dziś z kontekstu. Jednak cały tekst powstał właśnie dzięki miłości, a nie jako efekt źle wyrażo-

nych intencji.

Sama przeżyłam najpierw każde słowo, które tu zapisałam. Kiedyś lesbijka? Tak. A teraz? Teraz jestem tym, co dobry Bóg czyni z duszą, gdy tylko dotknie jej łaska.

Wiem, że już same te słowa niejednego uraziły. Nie zakładam bynajmniej, że wszystkie ręce, w które trafi ta książka, przystaną na każdą z czarnych liter wypełniających jej strony.

Wielu jest takich, którzy czytając, nie uznają homoseksualności za coś, o czym można się wypowiadać w czasie przeszłym.

„Albo takim się jest, albo nigdy się takim nie było”. Z tym nie mogę się zgodzić. Tylko Bóg się nie zmienia. Z kolei tożsamości seksualnej nie da się zmienić wyłącznie wówczas, gdy nie chce ulec serce. To wszystko jest o wiele bardziej złożone, niż pozwala ująć ten skromny wstęp. Chcę jedynie zachęcić tych, którzy ze względu na mój szczególny punkt widzenia w kwestii prawdy wahają się, czy przerzucić kolejną stronę – czytajcie dalej.

