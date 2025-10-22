Była wróżka ostrzega przed Halloween, potępia „demoniczne” zło tablic Ouija i kart tarota

Była medium, która przez dekady była zanurzona w okultyzmie, ostrzega przed gloryfikacją zła, jaką często niesie ze sobą sezon Halloween, zwracając uwagę na niebezpieczeństwa związane z tablicami Ouija, kartami tarota i innymi narzędziami wróżbiarskimi.

– Jestem byłą wróżką i zauważam, że… narzędzia wróżbiarskie, takie jak tablice Ouija czy karty tarota, są szczególnie promowane w okresie Halloween – powiedziała Nizza. – Organizowane są przyjęcia z wróżeniem z kart. Widzimy to w sklepach typu Home Goods czy CVS. Dzieci chodzą do takich miejsc jak Five Below, a tam przedstawia się wróżbiarstwo jako coś zabawnego, nieszkodliwego.

Była medium zauważyła, że trudno nie dostrzec związku między sezonową obecnością tych przedmiotów a rosnącym zainteresowaniem nimi właśnie w okresie Halloween.

– Zastanawiające, że to tak dobrze współgra z Halloween, prawda? – dodała. – Jest w tym coś demonicznego.

Nizza szczegółowo wyjaśniła, czym jest wróżbiarstwo, opisując je jako „sięganie do stworzenia, by wydobyć ukryte znaczenie lub uzyskać informacje w sposób nadprzyrodzony – poza wolą i granicami wyznaczonymi przez Boga”.

Do takich praktyk zalicza karty tarota, tablice Ouija, a także odwoływanie się do gwiazd, księżyca i ciał niebieskich w celu uzyskania wiedzy czy przewidywania przyszłości.

Nizza, która prowadzi popularny kanał na YouTube oraz podcast zatytułowany Ex-Psychic Saved, wielokrotnie dzieliła się swoją historią, mówiąc o kontaktach z siłami demonicznymi od najmłodszych lat i swojej późniejszej działalności jako zawodowa wróżka.

– Gdy miałam 12 lat, doświadczyłam dwóch ataków psychicznych – wspomina. – A atak psychiczny, według mojej definicji, to moment, w którym otrzymuje się informacje w sposób paranormalny.

W tym samym czasie po raz pierwszy zetknęła się z kartami tarota. Na początku wydało się to niewinne, jednak dziś Nizza uważa tę praktykę za sataniczną i ostrzega, że może ona prowadzić na duchowo niebezpieczne ścieżki. Tak też wyglądała jej własna historia.

– To, co wydawało się nieszkodliwe… okazało się uzależniającą, destrukcyjną spiralą – powiedziała. – To był początek. Zawsze powtarzam, że istnieje „brama” lub „punkt wejścia” do tego, co demoniczne – może to być tarot, tablica Ouija, horoskopy czy cokolwiek innego.

Wkrótce Nizza zaczęła intensywnie rozwijać swoje „zdolności”, posługując się numerologią, astrologią i innymi technikami wróżbiarskimi.

– Używałam kryształów do równoważenia czakr – relacjonuje. – Zajmowałam się pisaniem automatycznym, a ostatecznie zostałam medium, wierząc, że kontaktuję się ze zmarłymi, którzy chcą przekazać wiadomości swoim bliskim.

Nizza przyznała, że naprawdę wierzyła, iż pomaga ludziom, i że jej zdolności pochodzą od Boga.

– Wierzyłam, że przynoszę ulgę cierpiącym, że to dar od Boga, którym powinnam się dzielić – mówiła.

Jednym z najbardziej przekonujących dla niej aspektów tej działalności było to, że – jak twierdzi – demony przyjmowały postać zmarłych bliskich jej klientów. To utwierdzało zarówno ją, jak i osoby, które do niej przychodziły, że kontaktują się z duchami swoich bliskich.

– Czasem je widziałam – opowiada. – Mogłam opisać postać: „Twoja mama tu jest. Ma rude włosy…” I widziałam demona, bo właśnie tym był – udawał mamę.

Ostatecznie Nizza została chrześcijanką i zrozumiała, że rozmowy ze zmarłymi nie są możliwe – zdała sobie sprawę, że przez cały czas była oszukiwana. Całą jej historię można usłyszeć w podcaście.

Na koniec wystosowała ważne ostrzeżenie, szczególnie aktualne w okresie Halloween:

– Moje największe przesłanie brzmi: kiedy bawisz się w rzeczy diabelskie, otrzymasz diabelskie rezultaty. Otrzymasz diabelskie owoce – powiedziała. – Szatan podszywa się pod anioła światłości, więc to, co wydaje ci się zabawą, co wydaje ci się niewinne – w rzeczywistości jest narzędziem diabła. To nie jest zabawa, z którą można igrać.

Autor: Billy Hallowell

Źródło: CBN News