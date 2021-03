Była ofiara pornografii dziecięcej, przebacza i pomaga pedofilom

Sean Wheeler jak dziecko, w wieku od 5 do 9 lat, był wykorzystywany seksualnie, bity oraz z jego udziałem kręcono filmy z pornografią dziecięcą. Jednak wybaczył sprawcom i dziś pomaga pedofilom w wyjściu z problemów.

Proponuje sprawcy przebaczenie i pomaga pedofilom

„Jak człowiek taki jak Pan, może wybaczyć takiemu człowiekowi jak ja?”, pytał go jeden z więźniów, który odbywał karę w więzieniu z powodu posiadania pornografii dziecięcej. „Ponieważ Bóg mi wybacza”, odpowiedział Sean. „Komplikujemy to. Bóg wybacza mi, więc ja muszę wybaczyć Panu. Robię to z przyjemnością, ponieważ odkryłem, że jest to słuszne.”

Kontynuował: „Popatrz na kogoś, kto był po drugiej stronie kamery. Uwolnię cię. Teraz idziesz z tym pod krzyż i znajdujesz wybaczenie i wolność. Potem zobaczysz, jak ten ciężar spada z człowieka”, tłumaczy na nagraniu wideo „100Huntley”.

„To jeszcze nie koniec historii”

„Miałem już dosyć przypominania sobie, że moje życie zostało zdefiniowane przez coś, co było złe. Ponieważ przybył Duch Święty i powiedział: 'Mam coś lepszego. Chodź do domu.'”

Sean Wheeler był wykorzystywany przez mężczyzn przez cztery lata. Początkowo był to tylko jeden dorosły ale potem wykorzystywała go grupa siedmiu młodych mężczyzn w wieku studenckim. Czasem go bili, czasem kręcili filmy z jego udziałem.

„Opowiadam ludziom: 'Popatrz, wytrzymałem to, byłem bity i wykorzystywany w celu tworzenia pornografii dziecięcej i przytrafiły mi się wszystkie możliwe rzeczy.' Ale to jeszcze nie koniec mojej historii. Jeśli to przytrafi się Tobie lub komuś kogo znasz, nie jest to koniec Twojej lub jego historii.”

Sam sobie przypisuje winę

Sean nie zdradził swoich oprawców. Bał się. Oprócz tego, sam sobie przypisywał winę, co jest typowe dla ofiar wykorzystania: „Sądziłem, że to była moja wina.”

W wieku 9 lat Sean poprosił Boga o pomoc i jego rodzina wyprowadziła się z miasta by uciec ze szpon tych chłopaków. Wykorzystywanie skończyło się, ale trudne wspomnienia nie.

Znalazł Chrystusa, ale dopiero w 2011 roku gdy zaczął dbać o życie duchowe, mógł przepracować problemy. „Czuję się już dobrze gdy o tym mówię, ponieważ Bóg jest przy nas zawsze dokądkolwiek idziemy.”

Bóg odnowił swój wizerunek „oraz mój głos mówiąc: 'Przyjmujesz nadzieję i dzielisz się nią.' Nie wiem, co by się ze mną stało, gdyby nie było ręki Boga w życiu dziewięciolatka.”

Dziś pomaga innym

„Bóg, któremu służymy jest opiekunem niewinnych, i spieszy się by nam pomóc, gdy do niego krzyczymy», mówi Sean. Jego uzdrowienie jest tak kompletne, że pomógł już duszpastersko 400 ofiarom wykorzystanym seksualnie. «Przez lata słyszałem, że Bóg może stworzyć człowieka na nowo. Powiedziałem, że mi się to nigdy nie przytrafi. Ale teraz rozumiem to. On nas odnawia!”

Sean pomaga także przestępcom, którzy wykorzystywali chłopców, podobnie jak jego. „Czuję się wezwany do tego przez Ducha Świętego. Obiecałem mu iść tam, gdzie mnie wyśle. Mówił także: 'Chciałbym, abyś poszedł do więzień i rozmawiał z osadzonymi. 'Początkowo trochę się temu sprzeciwiałem, ale potem byłem gotowy.”

Ponad ludzkie możliwości

W więzieniu pewien mężczyzna, który skazany został za publikowanie pornografii dziecięcej, zapytał go, jak można mu to wybaczyć. Sean zszokował wszystkich, przebaczając mu publicznie. „Znalazł swoją drogę powrotną do społeczeństwa, wolność i nadzieję.”, powiedział Sean.

„Biblia mówi, że powinniśmy opowiadać o objawieniu się Boga. Gdy się siedzi naprzeciwko sprawcy wykorzystania i można wypowiedzieć słowa miłości i wybaczenia, oznacza to, że stało się coś co wykracza poza ludzkie możliwości, jest działaniem Ducha.”

Autor: Max Devantier / Daniel Gerber

Źródło: Godreports / Übersetzung: Livenet