Była minister rządu Finlandii uznana za winną „mowy nienawiści”

Sąd Najwyższy Finlandii w czwartek (26 marca) uznał byłą minister rządu za winną „mowy nienawiści” za jej biblijne poglądy na małżeństwo po dwóch wcześniejszych uniewinnieniach przez sądy niższej instancji.

W orzeczeniu przyjętym stosunkiem głosów 3 do 2 sąd wydał wyrok skazujący wobec Päivi Räsänen za wyrażenie swoich przekonań dotyczących małżeństwa i etyki seksualnej w broszurze kościelnej sprzed 20 lat. Sąd skazał również biskupa luterańskiego Juhanę Pohjolę za opublikowanie broszury z 2004 roku, jak podaje organizacja broniąca praw człowieka Alliance Defending Freedom (ADF) International.

Sąd nałożył na Räsänen i Pohjolę grzywny w wysokości kilku tysięcy euro oraz nakazał usunięcie i zniszczenie zakwestionowanych wypowiedzi. Jak podaje Evangelical Focus, Räsänen została skazana na grzywnę odpowiadającą wynagrodzeniu za 20 dni pracy (w jej przypadku 1 800 euro) i będzie także musiała pokryć własne koszty prawne. Pohjola również otrzymał grzywnę za 20 dni, a jego wydawnictwo, Finnish Lutheran Foundation, musi zapłacić grzywnę w wysokości 5 000 euro.

Podstawą skazania było „sporządzenie i udostępnianie publicznie tekstu, który znieważa grupę”, orzekł sąd.

„Jestem zszokowana i głęboko rozczarowana, że sąd nie uznał mojego podstawowego prawa człowieka do wolności wypowiedzi” — powiedziała Räsänen w oświadczeniu prasowym. „Trwam przy nauczaniu mojej wiary chrześcijańskiej i nadal będę bronić mojego prawa oraz prawa każdego człowieka do dzielenia się swoimi przekonaniami w przestrzeni publicznej”.

Räsänen, była minister spraw wewnętrznych, pierwotnie stanęła wobec zarzutów karnych za wyrażenie swoich poglądów na małżeństwo w poście opublikowanym w 2019 roku na platformie X, dawniej Twitter. W swoim czwartkowym orzeczeniu Sąd Najwyższy jednogłośnie uniewinnił ją w odniesieniu do tego konkretnego wpisu.

Sąd Najwyższy zgodził się rozpoznać sprawę w kwietniu 2024 roku po tym, jak prokurator państwowy złożył apelację od dwóch wcześniejszych uniewinnień wydanych przez Sąd Okręgowy w Helsinkach i sąd apelacyjny. Sąd najwyższej instancji wysłuchał argumentów w październiku, zanim wydał czwartkowe orzeczenie.

Sąd zastosował przepis fińskiego kodeksu karnego zatytułowany „zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości”, aby doprowadzić do skazania.

Choć sąd orzekał w sprawie wpisu z 2019 roku i broszury z 2004 roku, nie odniósł się do trzeciego zarzutu dotyczącego debaty radiowej, ponieważ prokuratura nie zaskarżyła tego konkretnego uniewinnienia.

Räsänen, babcia 12 wnuków, planuje teraz zasięgnąć porady prawnej w sprawie możliwego odwołania do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

„Nie chodzi tylko o moją wolność słowa, ale o wolność słowa każdej osoby w Finlandii” — powiedziała. „Pozytywne rozstrzygnięcie pomogłoby zapobiec temu, by inni niewinni ludzie przechodzili przez tę samą gehennę tylko za dzielenie się swoimi przekonaniami”.

Sąd uznał, że Räsänen i biskup „udostępnili publicznie i utrzymywali publicznie dostępne opinie, które znieważają homoseksualistów jako grupę ze względu na ich orientację seksualną”.

Chociaż sąd zauważył, że tekst nie podżegał do przemocy ani nie stanowił „groźby podżegającej do nienawiści”, sędziowie skazali Räsänen, ponieważ w latach 2019 i 2020 nadal udostępniała artykuł z 2004 roku na swoich profilach w mediach społecznościowych, po tym jak policja wszczęła dochodzenie.

W odniesieniu do wpisu z 2019 roku, w którym kwestionowała sponsorowanie przez jej Kościół wydarzenia Pride, sąd uznał, że post nie spełniał kryteriów podżegania, ponieważ „uzasadniała swoją opinię, cytując tekst biblijny”.

ADF International przytoczyła słowa fińskiej prokurator państwowej Anu Mantili, która argumentowała, że prawo dopuszcza cytowanie Biblii, ale kryminalizuje konkretne interpretacje Räsänen.

„Wolność słowa jest kamieniem węgielnym demokracji” — powiedział Paul Coleman, dyrektor wykonawczy ADF International. „Jednak skazanie za prostą broszurę kościelną opublikowaną dekady temu — zanim uchwalono nawet prawo, na podstawie którego została skazana — jest oburzającym przykładem cenzury państwowej”.

Orzeczenie to stanowi wyraźne przypomnienie, że żadna demokracja nie jest odporna na erozję podstawowych wolności — powiedziała Kristen Waggoner, chief executive officer, president and chief counsel of ADF International.

„Karanie pokojowej wypowiedzi, zwłaszcza gdy opiera się ona na głęboko zakorzenionych przekonaniach religijnych, podważa same fundamenty wolnych społeczeństw” — powiedziała Waggoner.

Autorstwa Chrisa Eyte’a

Źródło: Christian Daily