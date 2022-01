Była feministka i lesbijka mówi, co odmieniło jej życie

Była wykładowczyni na studiach dla kobiet na Uniwersytecie Syracuse opowiedziała o swojej osobistej podróży od lesbijki feministki do naśladowczyni Chrystusa.

W programie „The Becket Cook Show”, Rosaria Butterfield wyjaśniła, jak nawrócenie się na chrześcijaństwo radykalnie przemieniło jej życie, tożsamość i relacje.

Butterfield zauważyła, że jej historia wiary zaczęła się w czasie pisania książki z 2013 roku, The Secret Thoughts of an Unlikely Convert: An English Professor’s Journey into Christian Faith (Ukryte myśli nieprawdopodobnej nawróconej: podróż profesora angielskiego ku chrześcijańskiej wierze). Poznała też prezbiteriańskiego pastora, który odegrał zasadniczą rolę w otwarciu na Boga jej oczu i serca.

Nie zachowywali się tak jakbym ich miała uczynić nieczystymi

„Opowiadam, jak poznałam pastora, który był moim sąsiadem, gdy byłam lesbijką, feministką, działaczką, wykładowczynią” – powiedziała Butterfield. „Poznałam pastora Kena Smitha, którym Pan posłużył się w moim nawróceniu. Pomyślałam, że ten człowiek jest naprawdę mądry. On i jego żona Floy zaprosili mnie do swojego świata i weszli w mój świat, i nie zachowywali się tak jakbym ich zanieczyszczała. Na początku naszej przyjaźni Ken powiedział: 'Jest różnica między akceptacją i aprobatą, i jeśli możesz żyć z tą różnicą, ja też mogę'”.

Butterfield zaczęła czytać Biblię i regularnie spotykać się z pastorem Kenem i Floy, co pozwoliło jej dyskutować o różnych sytuacjach z chrześcijańskiej perspektywy.

„Poznałam całą społeczność kościelną” – wspomina. „Zobaczyłam, w jaki sposób funkcjonuje jego dom… to było niezwykłe. Rozmawialiśmy o trudnych i ciężkich sprawach. Czytaliśmy Biblię, modliliśmy się, śpiewaliśmy piosenki. Nie mogłam nie zauważyć, że jest pewna estetyczna, namacalna różnica między moim domem, a domem Kena Smitha”.

„Mój dom był pełen niepokoju i ciągłego, szaleńczego, politycznego aktywizmu” – mówi dalej. „W domu Kena ludzie rozmawiali na trudne tematy, ale w pewnym momencie otwierali Biblię, modlili się i robili coś, co się nazywa 'zostaw to pod krzyżem’. Potem dalej rozmawiali i śmiali się, ucztowali i dobrze się bawili. Byłam zaintrygowana. Zwróciłam się do Biblii z długą listą spraw, na które byłam wściekła, i które musiałam przepracować”.

Czy mogę Mu zaufać

„W ciągu dwóch lat przeczytałam Biblię siedem razy. Chciałam zrozumieć, dlaczego biblijnie wierzący chrześcijanie wierzą w to, w co wierzą” – wspomina. „Co z tym Bogiem-człowiekiem, który był i jest tak niemożliwie fascynujący. Zastanawiałam się nad dwiema rzeczami: czy mogę Mu zaufać i czy to prawda? I to był tak naprawdę punkt zwrotny. Bo wtedy stwierdziłam, że muszę przestać zadawać się z Kenem Smithem”.

Butterfield wyjaśniła, że w swojej duchowej podróży doszła do krytycznego momentu, w którym prawda Ewangelii stała się widoczna, i to ją przeraziło.

„W tamtym momencie, Ken i Floy bardzo się do mnie zbliżyli, chociaż nie stali się moimi dręczycielami. Nie chcieli ze mnie zrezygnować” – mówi. „Przestałam czytać Biblię w celach badawczych, a zaczęłam czytać z powodu osobistych pytań o prawdę, życie i śmierć. Właśnie wtedy zostałam przekonana o różnych grzechach. Zostałam przekonana o grzechu myślenia, że jestem po stronie prawdy, sprawiedliwości, różnorodności, zadośćuczynienia, życzliwości i współczucia, podczas gdy tak naprawdę to Jezus przez cały czas był prześladowany”.

oddałam swoje życie Chrystusowi

„Zaczęłam chodzić do kościoła… Po prostu któregoś dnia się tam pojawiłam” – powiedziała Butterfield. „Odkryłam, że kazania są czymś zupełnie innym, niż sobie wyobrażałam, i naprawdę zmuszają mnie do myślenia o rzeczach, o których wcześniej nie myślałam. Uświadomiłam sobie, że mój brak zrozumienia, jak być pobożną kobietą, częściowo wynika z braku zrozumienia, jak w ogóle być kobietą, co było komiczne, bo byłam w tym czasie wykładowczynią na studiach dla kobiet. Miałam totalny bałagan i oddałam swoje życie Chrystusowi, bo uwierzyłam, że jest prawdziwy i realny, choć nie miałam pojęcia, co zamierza zrobić z takim zamąconym życiem, jak moje”.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News

Inne: Były transseksualista i była lesbijka mówią: „Bóg może uzdrowić każdego”