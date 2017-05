Być mądrą mamą

W momencie poczęcia dziecka Stwórca powierza nam, rodzicom, kobiecie i mężczyźnie, dar szczególny. Mamy się nim nie tylko opiekować, ale także pomóc rozwinąć wszystko to, co zostało w nim zdeponowane przez Boga Stwórcę, oraz nauczyć go wielu nowych umiejętności i dobrego zarządzania własnym życiem.

Autorka książki odpowiada na wiele ważnych dla każdej mamy pytań:

• Skąd mamy wiedzieć, jak w mądry sposób wychowywać nasze dzieci?

• Skąd czerpać mądrość, by sprostać wszystkim wyzwaniom bycia mamą?

• Co mamy przekazywać następnemu pokoleniu?

• Czy można naprawić błędy przeszłości?

Z książki mogą skorzystać zarówno mamy, które są na początku swojej drogi bycia mamą, jak i te, które już wychowały swoje dzieci i towarzyszą im w ich dorosłym życiu.

Autorka zachęca matki,

aby umiały cieszyć się każdą chwilą spędzoną ze swoimi dziećmi i nie zmarnowały żadnego cennego okresu ich życia, nawet jeśli dzieci są już dorosłymi ludźmi i mają już swoje własne dzieci.

Autor: Alina Wieja

Wydawca: Koinonia

O Autorze

Alina Wieja – redaktor naczelna kwartalnika „Nasze Inspiracje”. Autorka licznych artykułów i wielu książek, m. in.: Powrót kobiety do harmonii ze Stwórcą, Siedem Słupów Mądrości, Pokonać zniechęcenie. Jest znanym mówcą, Dyrektorem Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego ChFŻiM. Prowadzi szkolenia na temat zdrowego stylu życia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz budowania silnej rodziny i relacji z Bogiem i ludźmi. Jest szczęśliwą żoną, matką dwojga dorosłych dzieci.

