Być mądrą mamą – Alina Wieja (CD MP3)

W momencie poczęcia dziecka Stwórca powierza nam, rodzicom, kobiecie i mężczyźnie, dar szczególny. Mamy się nim nie tylko opiekować, ale także pomóc rozwinąć wszystko to, co zostało w nim zdeponowane przez Boga Stwórcę, oraz nauczyć go wielu nowych umiejętności i dobrego zarządzania własnym życiem.

Bóg darował nam to przepiękne, delikatne i cudowne życie pod opiekę na pewien ściśle określony czas. Zaprosił nas, matki, abyśmy były Jego wyciągniętymi rękami w okazywaniu Jego miłości dzieciom. Wraz z tym zaproszeniem oferuje nam swoją mądrość do wypełnienia tego najbardziej odpowiedzialnego zadania.

Autorka książki odpowiada na wiele ważnych dla każdej mamy pytań:

Skąd mamy wiedzieć, jak w mądry sposób wychowywać nasze dzieci?

Skąd czerpać mądrość, by sprostać wszystkim wyzwaniom bycia mamą?

Co mamy przekazywać następnemu pokoleniu?

Czy można naprawić błędy przeszłości?

Z książki mogą skorzystać zarówno mamy, które są na początku swojej drogi bycia mamą, jak i te, które już wychowały swoje dzieci i towarzyszą im w ich dorosłym życiu.

Autorka zachęca matki, aby umiały cieszyć się każdą chwilą spędzoną ze swoimi dziećmi i nie zmarnowały żadnego cennego okresu ich życia, nawet jeśli dzieci są już dorosłymi ludźmi i mają już swoje własne dzieci.

Bóg pragnie, aby matki wiedziały, kim są w Jego oczach i na czym ta współpraca pomiędzy Nim, Świętym Bogiem, a każdą mamą ma polegać. Mądrość dana nam przez Boga jest kluczem do tej współpracy!

O autorze

Alina Wieja – redaktor naczelna kwartalnika „Nasze Inspiracje”. Autorka licznych artykułów i wielu książek, m. in.: Powrót kobiety do harmonii ze Stwórcą, Siedem Słupów Mądrości, Pokonać zniechęcenie. Jest znanym mówcą, Dyrektorem Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego ChFŻiM. Prowadzi szkolenia na temat zdrowego stylu życia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz budowania silnej rodziny i relacji z Bogiem i ludźmi. Jest szczęśliwą żoną, matką dwojga dorosłych dzieci.

