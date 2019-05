Burkina Faso: Zabito 6 chrześcijan za odmowę przejścia na islam

28 kwietnia we wsi Sirgadżi w północno-wschodniej prowincji Soum uzbrojeni mężczyźni, którzy nadjechali na motocyklach, zaatakowali chrześcijan rozmawiających przed swym kościołem po zakończeniu nabożeństwa.

Napastnicy żądali, aby chrześcijanie wyparli się swojej wiary. Wszyscy odmówili przejścia na islam. Zabrano im zatem Biblie i telefony komórkowe, a następnie zaprowadzono za budynek, gdzie ich rozstrzelano. Zginęło sześć osób, w tym osiemdziesięcioletni pastor Pierre Ouédraogo. Z życiem uszedł tylko jeden z chrześcijan, Adama Sawadogo, który został ciężko ranny.

Napastnicy ukradli z domu pastora kilka owiec i worek ryżu, po czym podpali budynek kościoła i odjechali.

Pogrzeb ofiar odbył się jeszcze tego samego dnia. Uczestniczyli w nim zarówno chrześcijanie, jak i mieszkający w okolicy muzułmanie.

Zamachowcy powrócili następnego dnia, by „szukać chrześcijan”. Sprawcy pozostają bezkarni, bo przestrzeganie prawa nie jest egzekwowane na tym obszarze. Niektórzy z nich są znani mieszkańcom jako „młodzi ludzie, którzy się zradykalizowali”. Od czasu tego incydentu, już ponad stu chrześcijan opuściło Sirgadżi w poszukiwaniu bezpieczniejszego miejsca.

Przynośmy w modlitwie bliskich zamordowanych chrześcijan. Módlmy się, by Adama szybko wrócił do zdrowia. Módlmy się o posilenie i odwagę dla chrześcijan z tej wsi. Módlmy się także, aby odpowiedzialni za ten atak doświadczyli przekonania o grzechu i nawrócili się do Jezusa.

Źródła: World Watch Monitor, Barnabas Fund

Głos Prześladowanych Chrześcijan