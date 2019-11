Burkina Faso: nasilenie ataków grup islamskich

Dwa ataki, do których doszło w zeszły weekend, przypuszczalnie przeprowadzone przez islamskich bojowników są dowodem na zaogniającą się sytuację w Burkina Faso. Agencja informacyjna AP doniosła, że co najmniej 19 osób zginęło w atakach na dwie wioski na północy kraju w Afryce Zachodniej. W wyniku szturmu uzbrojonych bojowników na wieś Pobe Mengao w prowincji Soum zginęło co najmniej 16 osób; trzy osoby zostały zamordowane w Rounga w prowincji Loroum. Ataki pokazują rosnący wpływ ekstremistów islamskich, którzy szczególnie zagrażają chrześcijanom.

Co najmniej 27 chrześcijan zamordowanych od stycznia tego roku

W północno-wschodniej części Burkina Faso grupy ekstremistyczne utworzyły swego rodzaju państwo islamskie. Przeciwstawia się ono państwowym siłom bezpieczeństwa i instytucjom, ale na ich ataki szczególnie narażeni są chrześcijanie. 27 czerwca uzbrojeni bojownicy zaatakowali wioskę Bani koło Bourzanga w północnej części Burkina Faso. Zmusili mieszkańców wioski do położenia się na ziemi. Cztery osoby, u których zauważono na szyjach krzyżyki, zostały zabite. Ofiarami byli David i Philippe Zoungrana, Théophile Ouedraogo i Ernest Kassoaga. Od stycznia 2019 roku co najmniej 27 chrześcijan zostało zamordowanych ze względu na swoją religię.

Pierwszymi śmiertelnymi ofiarami były osoby duchowne: 15 lutego ksiądz Antonio Cesar Fernandez (72), 19 lutego pastor Jean Sawadogo (54), który zostawił żonę i siedmioro dzieci, a 23 kwietnia Elie Zoré, przewodniczący zborów Bożych w Bouloutou. W kwietniu islamscy ekstremiści przeprowadzili pierwszy nalot na kościół w Burkina Faso, a następnie kolejne ataki na budynki kościelne. Nieznana jest liczba pastorów, którzy wraz z rodzinami zostali uprowadzeni przez islamskie grupy terrorystyczne.

Wielu chrześcijan zostało wypędzonych z wiosek w północnej części kraju, a kilka kościołów zostało zamkniętych ze względów bezpieczeństwa. Biskup Laurent Birfuoré Dabiré, przewodniczący Konferencji Episkopatu Katolickiego w Burkina Faso i Republice Nigru, obawia się ataków i wysiedlania społeczności chrześcijańskich w regionie: „Jeśli świat nadal nic nie zrobi w tej sprawie, wkrótce nie będzie tu chrześcijan”.

Rosnący ekstremizm

Burkina Faso jest w przeważającej mierze muzułmańskie; około 25% ludności to chrześcijanie. Przez długi czas stosunki między muzułmanami i chrześcijanami w Burkina Faso układały się pokojowo, a kraj nie jest jeszcze wymieniony w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors. Jednak od połowy 2018 roku ekstremistyczne grupy islamskie zdobywają coraz większe wpływy i podejmują brutalne działania wobec chrześcijan.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Burkina Faso:

Dziękuj Jezusowi za zaangażowanie chrześcijan, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców wewnętrznych.

Módl się o Boże pocieszenie dla krewnych zabitych osób i o uzdrowienie dla rannych i poszkodowanych w atakach.

Módl się, aby Jezus Chrystus wzmocnił chrześcijan, aby byli świadectwem Bożej miłości w czasach niepokoju.

za Open Doors Polska