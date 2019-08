Burkina Faso: Kolejne zabójstwa chrześcijan

27 czerwca wieczorem do wsi Bani, na północy kraju, przybyli niezidentyfikowani bojówkarze, szukający chrześcijan. Nakazali mieszkańcom położyć się na ziemi, po czym każdego z osobna zapytali o nazwisko. Następnie napastnicy zaczęli szukać osób, które noszą chrześcijańskie symbole.

Czterech mężczyzn miało na sobie krzyże: Theophile Ouedraogo, Ernest Kassoaga oraz bracia David i Philippe Zoungrana. Gdy napastnicy to odkryli, wszystkich czterech wzięli na bok i zabili. Zanim opuścili wieś, spalili sklep należący do Davida. Potem skierowali się do wsi Pougrenoma, gdzie ostrzegli mieszkańców, by nie wzywali władz, bo jeszcze tam wrócą. Od lutego tego roku w Burkina Faso 27 wyznawców Chrystusa straciło życie w podobny sposób.

Pamiętajmy w modlitwach o rodzinach zabitych wierzących. Módlmy się, by chrześcijanie w Burkina Faso trwali w wierze mimo rosnącego zagrożenia. Módlmy się też o opamiętanie dla sprawców tych ataków.

Źródło: Open Doors USA

za Głos Prześladowanych Chrześcijan