Burkina Faso: Chrześcijanie usłyszeli, że mają zmienić wiarę, albo się wynieść

Chrześcijanie na północy Burkina Faso są systematycznie tępieni lub wypędzani ze swoich wsi przez islamskich bojowników. W zajściu, do którego doszło we wsiach Hittle i Rounga, mieszkańcy usłyszeli, że mają przejść na islam lub opuścić swoje domy i się wynieść.

Jak podaje lokalne źródło, na początku września do Hittle przyjechało szesnastu mężczyzn. Zabrali miejscowych chrześcijan do budynku kościoła i zaczęli im grozić. Wierzący usłyszeli, że mają trzy dni na opuszczenie domów. Potem bojownicy przenieśli się do Rounga, gdzie wyrazili podobne żądania. Prawie dwa tysiące osób zostało zmuszonych do ucieczki z domów, znajdując tymczasowe schronienie w szkole we wsi Ouindigui. Na szczęście, większość mieszkańców tego obszaru nie podziela ekstremalnych poglądów napastników. Wielu z nich, w tym miejscowi muzułmanie, połączyli się w solidarnej pomocy, by zaspokoić podstawowe potrzeby chrześcijańskich uchodźców. Do podobnych ataków dochodzi też w sąsiednim Mali, Nigrze i Nigerii, ponieważ bojownicy chcą przejąć kontrolę nad większymi obszarami Afryki Zachodniej.

Pamiętajmy w modlitwach o przesiedlonych chrześcijańskich mieszkańcach w Burkina Faso. Niech ich potrzeby fizyczne, emocjonalne i duchowe zostaną zaspokojone. Módlmy się, by mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów. Chwalmy Boga za członków lokalnej społeczności, którzy okazali uchodźcom współczucie i połączyli siły, by zapewnić im potrzebne wsparcie. Wstawiajmy się też za liderami wymienionych państw, którzy starają się przywrócić pokój i zatrzymać trwającą od lat przemoc.

Źródła: Aid to the Church in Need, International Christian Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan