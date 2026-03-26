Brytyjski inwestor oferuje zakup kościoła i przekazanie go cele chrześcijańskie

Lokalny przedsiębiorca i youtuber znany z udzielania kontrowersyjnych porad dotyczących gromadzenia majątku twierdzi, że jest tak sfrustrowany pustymi budynkami kościelnymi w Anglii, iż zaoferował zakup jednego z nich i bezpłatne wynajęcie go wspólnocie chrześcijańskiej gotowej wykorzystywać go do nabożeństw, ewangelizacji i służby osobom bezdomnym.

Samuel Leeds, inwestor na rynku nieruchomości z Wolverhampton w regionie West Midlands w Anglii, ogłosił w mediach społecznościowych: „Kupuję kościół”. Potwierdził, że złożył ofertę w wysokości 225 000 funtów (302 105 dolarów) na zakup Darlaston Methodist Church w Wednesbury, miasteczku targowym niedaleko jego rodzinnego Wolverhampton.

Budynek jest zagrożony zamknięciem i może zostać sprzedany deweloperom z przeznaczeniem na przebudowę na apartamenty. Leeds powiedział, że ma nadzieję kupić kościół i udostępnić go bezpłatnie, bez czynszu, wspólnocie chrześcijańskiej gotowej wykorzystywać tę przestrzeń do nabożeństw i działalności ewangelizacyjnej.

Leeds opisuje siebie na swoim profilu LinkedIn jako milionera, który sam dorobił się majątku. Prowadzi firmę szkoleniową z zakresu nieruchomości i trafił na nagłówki mediów w 2018 roku, gdy wraz ze swoim bratem Russellem kupił zabytkowy Ribbesford House.

„Mam dość przejeżdżania obok tych wszystkich kościołów w Wielkiej Brytanii, które kiedyś tętniły życiem, wspierały społeczność i karmiły bezdomnych” — powiedział Leeds.

„A teraz tylko spójrzcie na te piękne budynki kościelne. Tak wiele z nich jest zabitych deskami i zamkniętych, podczas gdy deweloperzy ustawiają się w kolejce, by zarobić na przerabianiu ich na mieszkania.

„Po prostu nie mogę zaakceptować tego, że budynek wzniesiony po to, by przez pokolenia oddawać chwałę Jezusowi, może zostać zamieniony w coś służącego wyłącznie zyskowi”.

Leeds powiedział, że jego plan polega na tym, by „kupić go i zaoferować całkowicie bezpłatnie, bez żadnego czynszu, kościołowi gotowemu oddawać tu cześć Jezusowi i służyć innym”.

W osobnym nagraniu na Facebooku Leeds twierdził, że przed złożeniem przez niego gotówkowej oferty zainteresowanie tą nieruchomością wyraziło 16 deweloperów.

„Jestem tak zły, zmęczony i zasmucony widokiem zamykanych kościołów, kiedy potrzebujemy ich żywych w lokalnych społecznościach” — powiedział w nagraniu. „Wierzę, że nadchodzi przebudzenie i potrzebujemy, by kościoły były otwarte”.

Budynek kościoła przy Slater Street jest jedną z pozostałych nieruchomości metodystycznych w lokalnym okręgu Darlaston Green. Nieruchomość jest obecnie wystawiona na sprzedaż jako „okazja inwestycyjna pod przebudowę”, a plany wskazują, że budynek o powierzchni 5421 stóp kwadratowych może zostać przekształcony w apartamenty. Oferta zakupu złożona przez Leedsa ma na celu powstrzymanie tej przebudowy i ponowne otwarcie budynku by mogły się tam odbywać nabożeństwa chrześcijańskie.

Zgodnie z ogłoszeniem firmy Creative Retail, teren obejmuje wolnostojący dawny budynek kościoła z główną salą, kuchnią, salami spotkań, salą szkolną oraz dużym, bezpiecznym parkingiem.

„Nieruchomość oferuje wszechstronną przestrzeń typu open space, którą można dostosować do wielu alternatywnych zastosowań” — stwierdzono w ogłoszeniu. „Obiekt stwarza również wyraźną możliwość przebudowy, z zastrzeżeniem uzyskania pozwolenia planistycznego”.

Dane Office for National Statistics pochodzące ze spisu powszechnego w Wielkiej Brytanii z 2021 roku pokazują, że 50,1% mieszkańców Wednesbury identyfikuje się jako chrześcijanie, w porównaniu z 46,2% w całej Anglii i Walii.

Autorstwa Chrisa Eyte’a

Źródło: Christian Daily