Brytyjska premier broni prawa do mówienia o „wierze w Chrystusa”

Brytyjska premier Theresa May wychwala rolę chrześcijaństwa i broni praw ludzi do mówienia o swojej wierze, nawet wtedy, gdy brytyjscy chrześcijanie doświadczają wzrastającej opresji rządu w stosunku do praktykowania ich wiary.

W jej wielkanocnym przesłaniu do narodu May powiedziała: “powinniśmy być pewni roli, jaką chrześcijaństwo musi odgrywać w życiu ludzi w naszym kraju”.

Podkreśliła również, że Brytyjczycy potrzebują “cenić” tradycję kraju religijnej tolerancji i wolności słowa.

„Musimy trwać w zapewnianiu, że ludzie są w stanie mówić o swojej wierze i że to zdecydowanie obejmuje ich wiarę w Chrystusa”, powiedziała.

Użycie przez May jej pozycji publicznej do promowania wolności religijnej dzieje się w czasie, gdy brytyjscy chrześcijanie nie czują się zbyt komfortowo, by mówić lub praktykować ich wiarę.

Przykłady prześladowań z powody wiary w Chrystusa

Miesiąc temu sąd brytyjski skazał dwóch głosicieli ulicznych o naruszenie porządku publicznego za głoszenie Biblii w miejscu publicznym.

Również miesiąc temu sędzia sądu pracy skrytykował chrześcijańską pielęgniarkę, która straciła swą państwową pracę po tym jak mówiła pacjentom o swojej wierze. Sędzia powiedział, że „ludzie nie powinni mówić nic o swoich własnych przekonaniach bez bycia wcześniej o to zapytanym”.

W zeszłym roku inny sąd uznał winną dyskryminacji brytyjską piekarnię po tym, jak odmówiła zrobienia ciasta z przesłaniem promującym homoseksualizm.

Niezależny zespół ekspertów mówi, że 2010 British Equality Act – akt brytyjskiej równości – obrócił prawa człowieczeństwa w “broń” przeciwko wolności religijnej.

„Od czasu wprowadzenia go w życie prawo równości pozwoliło sądom przeprowadzać całkowitą kontrolę nad tym kto kogo ma wolność dyskryminować i regulować wewnętrzne moralne przekonania prywatnych obywateli” mówi raport ResPublica.

Wielkanocne komentarze May mogą mieć na celu odsunięcie się od niedawnych posunięć w obronie wolności religijnej.

Córka anglikańskiego wikarego, May, powiedziała w ostatnich latach, że jej chrześcijańska wiara przenika jej podejmowanie decyzji. Powiedziała BBC w 2014 roku, że „wiara jest częścią tego, kim jestem i jak podchodzę do rzeczy”.

Heather Sells

04-17-2017

Źródło: http://www1.cbn.com